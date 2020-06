vor 58 Min.

Wird in Bergheim nach Vandalismus jetzt geblitzt?

Plus Zum zweiten Mal in Folge wurde die Geschwindigkeitsanzeige am Bergheimer Ortseingang von Unbekannten beschädigt. Wie die Gemeinde auf die Vorfälle reagiert.

Von Andreas Dengler

Wer zu schnell durch Bergheim brettert, dem blinkt ein trauriger, roter Smiley von einer Geschwindigkeitsanzeige entgegen. Insgesamt sieben solcher Messer, die auch Smiley genannt werden, hat die Gemeinde Bergheim in den Ortsteilen positioniert. Die Anzeige am Bergheimer Ortseingang wurde von Unbekannten bereits zum zweiten Mal beschädigt. Sollten sich die Vorfälle häufen, will die Gemeinde härtere Maßnahmen ergreifen.

Die lang gezogene Neuburger Straße verleitet zum Leid der Anlieger die Autofahrer zum Schnellfahren. Das Problem ist nicht neu. Seit die zwei Anzeiger in Betrieb sind, habe sich das Fahrverhalten der Autofahrer dort deutlich verbessert, sagt Bürgermeister Tobias Gensberger. Waren vorher etwa 15 Prozent aller Verkehrsteilnehmer viel zu schnell unterwegs, seien es jetzt nur noch fünf Prozent. Die Anzeigen sind sogar effektiver als Blitzer und statt teurer Knöllchen verteilen sie nur lachende oder weinende Smileys.

Vandalismus: In Bergheim wird Geschwindigkeitsanzeige umgeschmissen

Das grinsende Gesicht schützte sie aber nicht vor Vandalismus. Die Anzeige, die von Irgertsheim kommend rechts an der Neuburger Straße positioniert ist, wurde zum wiederholten Mal beschädigt. Anfang Juni wurde das Kabel zum Solarpanel gezogen, sodass die Anzeige wegen Strommangels ausfiel. Deutlich rabiater behandelte ein Smart-Fahrer die Anzeige. Ein Anlieger hatte beobachtet, wie der Unbekannte nachts zu schnell durch Bergheim fuhr. Als die Anzeige rot aufleuchtete, stoppte er sein Auto und warf den Smiley um, sagt Gensberger. Der Messer wurde dabei nur leicht beschädigt. Dass der jüngste Vorfall ein Jugendstreich war, schließt Bürgermeister Gensberger aus: „Jugendliche fahren kein Auto. Die Anzeigen betreffen sie nicht.“ Außerdem sei der Standort am Ortsrand keine Stelle, an der sich Jugendliche in Bergheim aufhalten. Die Gemeinde bittet jetzt alle Bergheimer, künftig wachsam zu sein und Auffälligkeiten zu melden. Wenn alles nichts helfe, werde es in Zukunft Knöllchen statt trauriger Smileys geben.

