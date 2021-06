IHK: Krömer folgt Beutler

So setzt sich der neue Vorstand für den Landkreis zusammen

In seiner konstituierenden Sitzung hat der IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen am Dienstag den Schrobenhausener Unternehmer Christian Krömer zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Krömer tritt die Nachfolge von Hartmut Beutler, Vorstandsmitglied der Bauer AG, an. Beutler hatte sich nach zehn Jahren an der Spitze des Ausschusses aufgrund seines bevorstehenden Ruhestands nicht mehr zur Wahl gestellt.

Krömer ist Geschäftsführer der Spielwaren Krömer Verwaltungs GmbH und Spielwaren Krömer GmbH & Co KG. Der 38-Jährige engagiert sich bereits seit 2016 ehrenamtlich in der Interessensvertretung der heimischen Wirtschaft. Zu ihren stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder Claudia Heindl, Geschäftsführerin der in Neuburg ansässigen Heindl-Druck und Werbung GmbH, sowie Erwin Ballis, Geschäftsführer der Neuburger Maschinenringe Deutschland GmbH.

Als einer der Ersten gratulierte IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl per Videoschaltung dem neu gewählten Vorstand und richtete ein Grußwort an alle Mitglieder des Regionalausschusses: „Anlässlich meiner Wahl zum Vorsitzenden gilt mein Dank nicht nur dem neu gewählten Ausschuss, sondern auch allen vormaligen Mitgliedern. Aufgrund ihrer guten und erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der abgelaufenen Wahlperiode, ist ein solider Grundstein für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren gelegt. Ich freue mich darauf, das bislang Erreichte mit den Mitgliedern des Ausschusses fortzuführen, auszubauen und an neuen Herausforderungen auszurichten. Wir haben starke, engagierte und regional verwurzelte Unternehmerpersönlichkeiten in unserem Ausschuss vertreten. Das schafft gerade nach den Ereignissen in den letzten 15 Monaten die besten Voraussetzungen dafür, unserer heimischen Wirtschaft gegenüber Gesellschaft, Politik und Verwaltung eine kraftvolle Stimme zu geben und damit die Zukunft unseres Landkreises mitzugestalten.“

Im Oktober wird sich der IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen zu seiner ersten Arbeitssitzung treffen, um die inhaltlichen Leitplanken seiner Arbeit für die bevorstehenden fünf Jahre zu diskutieren und festzulegen. (nr)