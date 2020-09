vor 49 Min.

Wittelsbacher Kulturerbe erleben

Geführte Wanderung durch die Kulturlandschaft beim Schloss Grünau

Im Rahmen der Bayern-Tour-Natur bietet der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Mittwoch, 16. September, eine geführte Wanderung durch die Kulturlandschaft beim Schloss Grünau an. Die Wanderung erfolgt von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Die Geschichte vom ehemaligen Jagdschloss steht am Anfang der Wanderung durch die idyllische Kulturlandschaft zwischen Schloss Grünau und Gut Rohrenfeld. Die Führungsteilnehmer werden viel über das landschaftliche Kulturerbe des Wittelsbacher Königshauses erfahren, lernen die kulturhistorischen und landschaftsgeschichtlichen Hintergründe kennen und genießen Einblicke und Ausblicke in das Wittelsbacher Kulturland.

Die rund vier Kilometer lange, für Familien geeignete Tour beginnt am Eingang zum Schloss Grünau und dauert rund zwei Stunden. Erforderlich sind festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung.

Die Gebühr für die Teilnehmer beträgt vier Euro, Kinder unter zwölf Jahren sind kostenfrei. Aufgrund der derzeitigen Auflagen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern eingehalten werden, Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. (nr)

Anmeldung zur Führung bitte bis 15. September per E-Mail an naturschutz@lra-nd-sob.de oder per Post an das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Naturschutz, Platz der Deutschen Einheit 1, 86633 Neuburg.

