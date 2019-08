19:55 Uhr

Wo Gärten in Neuburg ein Refugium für Mensch und Tier sind

Wandelt man durch den Garten in Maxweiler, weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt.

Der Kreisverband des Bund Naturschutz hat in Neuburg naturnahe und artenreiche Gärten gesucht – und auch gefunden. Zwei stechen dabei besonders heraus.

Von Claudia Stegmann

Die Gartentüre von Sabine und Werner Öxler aus Maxweiler steht immer offen. Das liegt schon allein daran, dass es um das 6800 Quadratmeter große Areal weder einen Zaun noch Hecken gibt. Hier kann jeder eintreten und durch den labyrinth-ähnlichen Garten flanieren – solange er sich zu benehmen weiß. Das war schon so, als sich Alwin Hambel († 2015) um seine kleine Wildnis am Ortsrand von Maxweiler gekümmert hat. Und das hat sich, seit seine Tochter Sabine und ihr Mann Werner den Garten pflegen, bis heute nicht geändert.

Sabine und Werner Öxler aus Maxweiler. Bild: Claudia Stegmann

Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, wie ein naturnaher, vielfältiger Garten aussehen kann, sollte sich nicht scheuen, ihm einen Besuch abzustatten. Denn seit Donnerstag ist er mit der Plakette „Artenvielfalt im Garten“ des Bund Naturschutz (BN) ausgezeichnet. Über ein Dutzend Gartenbesitzer aus Neuburg haben an dem Wettbewerb teilgenommen, und alle sind sie am Ende als Sieger hervorgegangen. „Alle Gärten bilden einen im wahrsten Sinne des Wortes lebhaften Kontrast zu den artenarmen, eintönigen Gärten, die seit einigen Jahren in vielen Neubaugebieten bevorzugt werden“, zog BN-Kreisvorsitzender Günter Krell Bilanz. Denn jeder der Gärten – so verschieden und individuell sie auch sind – würden zur Stärkung der Artenvielfalt beitragen.

Auf Günter Krells (links) Vorschlag wurde der Totholz-Stamm im Garten von Sabine und Werner Öxler überdacht, damit er Käfern länger als Brutplatz dient. Bild: Claudia Stegmann

Der Garten in Maxweiler ist „höchst sehenswert“, urteilt der Bund Naturschutz

Zwei Gärten seien aber nichtsdestotrotz hervorgestochen, weil sie beispielgebend in ihrer Absicht, Planung, Ausführung, Pflege und Wirkung seien. Und dazu gehört der Garten des Ehepaars Öxler, der aufgrund seiner Größe und Ausgestaltung aber gut und gerne auch als naturnaher Park bezeichnet werden kann. Zwischen den Bäumen, Büschen, Sträuchern, Stauden und Blumen tummeln sich Vögel, Insekten, Reptilien, Amphibien und Kleinsäuger. Vogelhäuschen, Insektenhotels und tote Hölzer dienen als Nist- und Brutplatz. Auch an den Mensch wurde gedacht: Der darf sich an einem der vielen Bänke niederlassen und seine Augen über die ungezähmte Natur schweifen lassen. Als „vorbildlich und höchst sehenswert“ wertete Krell die Arbeit der Öxlers.

Ein paar Kilometer weiter in Herrenwörth gibt es ebenfalls einen Garten, der nach Meinung des Bund Naturschutz mustergültig angelegt wurde – und doch ganz anders in seiner Art ist als der in Maxweiler. Auf einem knapp 900 Quadratmeter großen Grundstück haben Bärbel und Hartmut Ballmann „eine ausgesprochen durchdachte und ideenreiche Konzeption realisiert“, lobte Krell, wobei Hartmut Ballmann den Verdienst allein seiner Gattin zuschreibt. „Das macht alles meine Frau. Sie sagt mir nur, was und wie es zu tun ist.“ Während in der Blauraute Hummeln und Bienen schwirren, paaren sich im Teich Frösche und Molche. Neben einem artenreichen Blumengarten, der je nach Jahreszeit neue Blüten und Farben hervorbringt, gibt es auch einen Nutzgarten. Hier gefielen Krell vor allem die Buchse, die die Beete begrenzen. Gegen den gepflegten Rasen hat Günter Krell durchaus nichts einzuwenden: „Das ist ein kleiner, feiner Rasen“, urteilte er, der in einem gutem Größenverhältnis zum Rest des Gartens stehen würde.

Bärbel und Hartmut Ballmann aus Herrenwörth. Bild: Claudia Stegmann

Blühpracht auch vor der Gartentüre in Herrenwörth

Die Blütenpracht macht vor der Gartentür der Ballmanns nicht halt. Wo das Grundstück an einen Feldweg grenzt, haben sie entlang des Zauns einen Blühstreifen gesät. Diese Idee hat Krell besonders imponiert, weshalb er sie als „nachahmenswerten Vorschlag“ anderen Gartenbesitzern ans Herz legt.

Herrenwörth: Rund um den Teich wachsen Büsche, Stauden und Blumen. Bild: Claudia Stegmann

Die Plaketten und Urkunden, die übrigens alle Teilnehmer erhalten haben, sollten die vorbildlichen Gartenbesitzer in Ehren halten. Denn es werden aller Voraussicht nach Einzelstücke bleiben. Eine Wiederholung des Wettbewerbs wird es nach den Worten von Günter Krell nicht geben.

Themen Folgen