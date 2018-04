vor 54 Min.

Wo Senioren tanzen und klatschen

260 Senioren folgten der Einladung der Stadt Neuburg in den historischen Gewölbesaal des Marstalls zur Veranstaltung „Musik am Nachmittag“.

Von Xaver Habermeier

„Sche langsam, sche langsam, sche langsam fang ma o“ erklang es im historischen Gewölbe des Marstalls. Anders als im Liedtext steigerte sich die Stimmung bei der Veranstaltung „Musik am Nachmittag“ schnell. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling setzte den Seniorennachmittag, zu dem die Stadt 260 ältere Bürger begrüßte, unter den Leitsatz „Frühlingsgefühle“.

Seit dem Jahr 2000 lädt die Stadt Neuburg im Frühjahr und im Herbst Rentner zu „Musik am Nachmittag“ ein und spendiert dazu Kaffee und Kuchen. Das Amt für Kultur und Tourismus zeigte sich dabei als guter Gastgeber. Die Leckereien servierten Manfred und Michaela Enzersberger mit Edith Enzersberger, der ehemaligen Chefin des Café Huber. Dabei strahlte die Frühlingssonne durch die Fenster und an den Tischen herrschte hör- und sichtbar gute Laune. Beispielsweise bei der Seniorenrunde vom Bürgerhaus im Ostend. „Wir kommen zu jeder Veranstaltung dieser Art und finden es toll, dass es so etwas gibt“, schwärmte Bruno Moscha.

Die Stadt sieht laut Oberbürgermeister die Einrichtung „Musik am Nachmittag“ als symbolische Wertschätzung für ihre älteren Mitbürger. Gmehling nutzte die Veranstaltung für weitere Einladungen, wie zum Seniorennachmittag beim Volksfest, und verbreitete gute Laune. Die Aufforderung für ein Tänzchen durch die Vorsitzende des Seniorenbeirats Renate Wicher musste er allerdings ablehnen. Denn nach einer Hüftoperation ist er noch mit einer Gehhilfe unterwegs. Wicher freute sich trotzdem, dass das Stadtoberhaupt vorbeigeschaut hatte, und bewertete die Haltung der Stadtpolitik gegenüber den hier lebenden Senioren als gut. Anschließend wies sie auf die Veranstaltungsreihe für Senioren im Jahr 2018 hin, etwa Golfen in Heinrichsheim oder die Kinotage.

Am Mittwochnachmittag erging der Aufruf für gute Stimmung und gute Unterhaltung. Dazu entführte das Ensemble Saitenwechsel mit drei Gitarren, Ukulele, Flöten, Geige, Harfe, Kontrabass und Hackbrett auf eine musikalische Weltreise – aus Bayern heraus und dann rund um den Erdball.