Wo die Sparkasse in Oberhausen neue Räume bezieht

Filialleiter Bernhard Kruck (links) und sein Team in den neuen Räumen der Sparkassenfiliale in Oberhausen.

Plus Die bisherige Bankfiliale der Sparkasse wird die Gemeinde Oberhausen übergangsweise nutzen, wenn das Rathaus abgerissen wird. Was sie dort einquartieren will.

Im Ortskern der Gemeinde Oberhausen brummt es. Die neuen Gebäude sind teils schon fertiggestellt und die Mieter bereits eingezogen. Neuer Mieter dort ist auch die Sparkasse, die ihre Filiale quer über die Straße in die neuen Räume verlegt hat. Nun nahm sie den Betrieb dort auf.

„Filialeröffnungen sind ja eher rar gesät. Meist hört man von Schließungen in der Fläche. Wir aber wollen nah am Kunden bleiben und bekennen uns zu einem ausgedehnten Filialnetz.“ Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuburg-Rain, hatte am Freitag den Schlüssel für die neue Filiale in Oberhausen dabei, mit dem Filialleiter Bernhard Kruck das erste Mal die Türen in eine zeitgemäß eingerichtete Bank öffnete. Mit zwei weiteren Mitarbeitern betreut er dort rund 800 Kunden. Die Sparkasse betreibt insgesamt 18 Filialen zwischen Weichering im Osten und Münster im Westen und zwischen Rennertshofen und dem Donaumoos.

Pfarrer Serge Senzedi (li.) segnete die Sparkassenfiliale zur Eröffnung. Mit dabei (v. li.) Vorstand Wolfgang Pöppel, das Sparkassenteam und Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl. Der hatte das Latour-Denkmal im Kleinformat (Bildmitte) als Geschenk dabei. Bild: Manfred Dittenhofer

Im Dezember zieht die Gemeindeverwaltung Oberhausen in die Sparkasse

Mit der Sparkasse zog der erste Dienstleister in die neuen Gebäude im Ortskern. Bürgermeister Fridolin Gößl verspricht sich durch die zusätzlichen Gewerberäume eine Belebung des Ortskerns. Die Sanierung umfasst aber nicht nur den Norden der Hauptstraße. Auch direkt gegenüber der Neubauten hat die Gemeinde noch zwei Grundstücke erworben und plant dort die weitere Dorfkernsanierung. Die alte Geschäftsstelle war 1984 in Betrieb gegangen. Seither hatte sich dort nichts verändert.

Das Gebäude der alten Sparkassenfiliale hat die Gemeinde erworben und wird dort die Gemeindeverwaltung einquartieren, während das alte Rathaus abgerissen und ein neues gebaut wird. Der Umzug der Gemeinde in das Ersatzrathaus soll in der Woche nach dem Bürgerentscheid, der am 6. Dezember durchgeführt wird, stattfinden. „Mit diesem Gebäude sparen wir uns die Arbeit im Container“, freute sich Gößl.

In der Sparkasse Oberhausen können jetzt auch Bücher getauscht werden

Seit 2019 ist Bernhard Kruck Geschäftsstellenleiter in Oberhausen. Er lebt in Oberhausen und fährt mit dem Rad zur Arbeit. Das sei aktiver Klimaschutz, so Fridolin Gößl schmunzelnd. Der Abschied aus den alten Räumen ist Kruck und seinem Team nicht schwer gefallen. Dort wären nun Sanierungsmaßnahmen angestanden. Die früheren Panzerglaswände sucht man in der neuen Filiale vergebens. Dafür aber gibt es ein Bücherregal, das auch Nicht-Sparkassenkunden nutzen können. Dort können Bücher abgegeben und mitgenommen werden wie in einem öffentlichen Bücherschrank.

