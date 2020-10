06:00 Uhr

Wo es in der Region eine Maskenpflicht für Grundschüler gibt

In der Region wird die Maskenpflicht an Grundschulen ganz unterschiedlich gehandhabt.

Plus In Ingolstadt und Pfaffenhofen müssen Grundschüler einen Mundschutz im Unterricht tragen, in Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt dagegen nicht. Doch das könnte sich womöglich ändern.

Von Luzia Grasser

Eigentlich ist die Regelung klar: Übersteigt der Inzidenzwert die Marke von 50 bei den Corona-Infektionen innerhalb einer Woche – gerechnet auf 100.000 Einwohner – dann gilt in Bayern Maskenpflicht für alle Schüler im Unterricht. Auch an den Grundschulen. Doch blickt man auf die Region, zeigt sich ein Flickenteppich: In Neuburg-Schrobenhausen (Inzidenzwert bei 111) und im Kreis Eichstätt (Inzidenzwert bei 62,5) können die Grundschüler noch ohne Mund-Nasen-Schutz im Klassenzimmer lernen, in Ingolstadt (Inzidenz 101,9) und im Kreis Pfaffenhofen (Inzidenz bei 86,6) geht auch bei den jüngsten Schülern nichts mehr ohne Maske. Doch wie kann es sein, dass die Schüler in Weichering keine Maske tragen müssen, ein paar Kilometer weiter in Zuchering ist sie aber vorgeschrieben? Geht es nach der Staatsregierung, soll sich das aber bald ändern. Denn möchten Landkreise eine Ausnahme machen, müssen sie diese nun bei der Bezirksregierung beantragen und dann auch genehmigen lassen. So ist der aktuelle Stand in der Region – der sich allerdings bei veränderten Infektionszahlen wieder schnell ändern kann.

In Ingolstadt müssen Grundschüler weiterhin eine Maske tragen

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf wollte auf Bitten einiger Eltern die Maskenpflicht auf den Prüfstand stellen lassen. Doch Kritik kam sofort auf. Angesichts der steigenden Fallzahlen sei es unverantwortlich, die Maskenpflicht an Grundschulen wieder abzuschaffen, so der Tenor. Auch seitens der Schul- und Gesundheitsbehörden riet man von Lockerungen ab. Also blieb alles beim Alten. Der Grund: Die Stadt will verhindern, dass die Klassen wieder geteilt und im Schichtbetrieb unterrichtet werden müssen, wie es vor den Sommerferien bereits der Fall war. Die Koordinierungsgruppe Corona hat als wichtige Voraussetzung dafür gesehen, dass auch an Grundschulen die Maskenpflicht bestehen bleibt. Hinzu kommen auch andere Quarantäneregelungen. Haben ein Infizierter und seine Kontaktpersonen durchgehend eine Maske getragen, dann muss keiner der Kontakte mehr in Quarantäne und die Kinder können weiter zur Schule gehen, heißt es vonseiten der Stadt.

An Grundschulen im Kreis Pfaffenhofen hat es bereits Corona-Fälle gegeben

Dieselbe Regelung wie in Ingolstadt gilt auch im Kreis Pfaffenhofen, auch wenn der Inzidenzwert hier am Montag noch bei knapp 87 und damit noch nicht im dunkelroten Bereich lag. „Ausnahmen von der Maskenpflicht könnte unser Gesundheitsamt anordnen, wenn die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind und/oder in begründeten Einzelfällen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Doch das sei nicht der Fall, da es auch in Grundschulen bereits Corona-Fälle gegeben habe. Auch in Pfaffenhofen will man mit den Masken eine Teilung der Klassen verhindern. Zudem, so heißt es weiter, könne die Quarantänezeit von 14 auf sieben Tage reduziert werden, sollte sich ein Schüler infizieren.

In Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen verzichtet man an den Grundschulen auf eine Maskenpflicht

Als sich im Landkreis Eichstätt vor gut einer Woche die Ampel erstmals auf Rot schaltete, da hat man sich im Landratsamt gegen eine Maskenpflicht entschieden: Grundschüler müssen im Unterricht trotz eines aktuellen Inzidenzwerts von 62,5 keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. In einer Allgemeinverfügung vom vergangenen Donnerstag hat das Landratsamt dabei seine Gründe dargelegt. So seien Infektionsfälle an Schulen im Wesentlichen auf Lehrkräfte zurückzuführen. Eine Maskenpflicht könne nur die „ultima ratio“ sein. Denn kleinere Kinder seinen durch das Tragen einer Maske „in ihrer pädagogischen Entwicklung eingeschränkt“.

In Neuburg geht man ebenfalls davon aus, dass Schüler in den Grundschulen keine Treiber der Pandemie seien. So steht es auch in einer Allgemeinverfügung, die das Landratsamt am 23. Oktober erlassen hat. Zudem hätten sich Schulen im Landkreis nicht als Hotspots herauskristallisiert, sondern es seien nur vereinzelte Fälle aufgetreten. „Die Ermittlungen des Gesundheitsamts Neuburg-Schrobenhausen haben ergeben, dass Kinder im Grundschulalter nach bisherigen Erkenntnissen nicht nennenswert zum Infektionsgeschehen im Landkreis beitragen“, heißt es in der Verfügung. Allerdings weist Landrat Peter von der Grün darauf hin, dass im Falle einer Infektion ganze Klassen vorübergehend in Quarantäne müssen. Trotz eines Inzidenzwerts von mittlerweile 111 können Grundschüler ihre Masken in der Schultasche lassen.

