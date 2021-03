17:48 Uhr

Wo in Neuburg-Schrobenhausen kostenlose Schnelltests möglich sind

Das Landratsamt gibt eine Liste von Praxen bekannt, in denen sich Bürger einmal pro Woche auch ohne Corona-Symptome testen lassen können.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind nun die vor einer Woche angekündigten kostenlosen Schnelltests bei niedergelassenen Ärzten möglich. Das Netz befindet sich derzeit allerdings noch im Aufbau, teilte das Landratsamt mit.

Wer einen Schnelltest machen möchte, sollte sich zunächst bei seinem Hausarzt danach erkundigen, ob er ein solches Angebot vorhält. Unter anderem können Landkreisbürger bei folgenden niedergelassenen Ärzten einen Schnelltest durchführen lassen:

Burgheim : Praxis Zitzmann

: Praxis Zitzmann Ehekirchen : Praxis Wohlfart

: Praxis Wohlfart Karlshuld : Praxis Tüdö

: Praxis Tüdö Neuburg: Praxis Färber/Laske/Barth; Praxis Fischer-Stabauer; Praxis Klimek

Oberhausen : Praxis Partzsch

: Praxis Partzsch Rennertshofen : Praxis Lebhaft; Praxis Mayer

: Praxis Lebhaft; Praxis Mayer Schrobenhausen : Praxis Kott; Praxis Schultheiss; Zahnarztpraxis Dr. Stetter

Personen, die durch den Schnelltest positiv getestet wurden, müssen ihr Ergebnis mit einem PCR-Test überprüfen lassen. PCR-Tests werden von einigen niedergelassenen Ärzten sowie in den Testzentren des Landkreises in Schrobenhausen-Mühlried sowie in Neuburg angeboten. Eine Terminvereinbarung in einem der Testzentren ist online möglich. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen