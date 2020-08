17:59 Uhr

Wo in Neuburg Steine Geschichten erzählen

Plus Der Gesteinslehrpfad auf der Neuburger Schanz lädt zu einer Tour durch die Erdgeschichte ein.

Von Manfred Dittenhofer

Könnte der Granitblock sprechen, er würde zahlreiche Geschichten über einen Zeitraum von vielen Jahrmillionen erzählen können. Schaut man sich den Stein aber genauer an, erfährt man tatsächlich seine Geschichte. Auf dem Gesteinslehrpfad in Neuburg sprechen viele Steine und erzählen ihre Geschichte, die von der Erdgeschichte im Allgemeinen und von der bayerischen Region im Besonderen handeln. Immer wieder kommen neue Exponate dazu, so dass sich in Neuburg der umfangreichste Gesteinslehrpfad Deutschlands entwickelt.

Auch so etwas bekommt man auf dem Gesteinslehrpfad zu sehen: Ein Stein aus der alten Bahnunterführung in Neuburg, die 1991 neu gebaut wurde. Bild: Manfred Dittenhofer

Wer über die Geschichte der Erde und über den Untergrund mehr erfahren will, muss nicht weit reisen. Der Lehrpfad liegt im Neuburger Westen auf der Oberen Schanz. Er umfasst mittlerweile knapp 50 unterschiedliche Gesteinsarten. Im Mai 2017 wurde der erste Stein durch den Verschönerungsverein Neuburg aufgestellt. Dieser dolomitische Kalkstein stammt aus Essing im Naturpark Altmühltal. Entstanden ist dieser Stein vor rund 155 Millionen Jahren aus kalkigem Fossilschutt des Jurameeres, das zu jener Zeit unsere Region bedeckte. Dr. Martin Trappe vom Lehrstuhl für physische Geografie der Katholischen Universität kann über jeden der ausgestellten Steine etwas erzählen. Als wissenschaftlicher Berater für den Gesteinslehrpfad hat er an dem Konzept mitgearbeitet.

Der schwerste Stein am Gesteinslehrpfad wiegt fünf Tonnen

Zuerst einmal sollte in zeitlicher Logik die Erdgeschichte an Steinbeispielen dargestellt werden. Wichtig war es dem Verschönerungsverein aber auch, die regionalen Besonderheiten zu zeigen. Wobei mit regional der bayerische Raum gemeint ist. Ein Leben ohne Stein ist nicht vorstellbar. Sein Einfluss wird oft gar nicht erkannt. Die Güte des Trinkwassers zum Beispiel wird maßgeblich vom Gestein beeinflusst, durch das es fließt und durch das es auch gefiltert wird. Stein begleitet uns durchs Leben. Als Baumaterial, zur Gestaltung unserer Gärten, Dörfer und Städte. Axel Kalkowski, Vorsitzender und Macher im Verschönerungsverein, berichtet davon, dass Fremdenführer angefragt hätten, die den Steinlehrpfad in ihre Führungen über die Schanz einbauen wollen. Und zweite Vorsitzende Bettina Häring sieht für Studienrichtungen am geplanten Campus und für die Schulen ein breites Betätigungs- und Wissensfeld.

Der bisher schwerste Brocken wiegt fünf Tonnen und kommt aus Thüringen. Der Schwesterlandkreis Saale-Orla hat den Granit gestiftet. Dank der ehrenamtlichen Hilfe einiger Baubetriebe, des THW und vieler anderer Helfer finden diese Schwergewichte ihren Platz auf der Schanz. Den weitesten Weg nach Neuburg hatte ein Stein aus Südafrika. Dieses Plutonit, ein magmatisches Gestein, wurde in großen Tiefen durch Kristallisation von Magma gebildet. Daneben liegt Quarzit aus der Schweiz, Serpentinit aus Griechenland und alpiner Kalk aus Liechtenstein.

Axel Kalkowski hat schon weitere Pläne, wie man den Steinlehrpfad erweitern könnte. Er hätte gern von all den Neuburgs und Newcastles dieser Welt einen lokalen Stein. Die würden dann unter diesem Motto extra ausgestellt. Den Verschönerungsverein, der sich um den Pfad kümmert, gibt es schon seit 1881. Über Hilfe freut sich der Verein immer. Und zur Zeit sucht er einen Schuppen für seine Arbeitsgeräte.

