09.07.2018

Wo man Gott besonders nah ist

Mit einem Festgottesdienst im Freien begann die offizielle Einweihung von St. Martin

Von Doris Bednarz

Der Ehekirchener Ortsteil Schainbach würdigte mit einem gelungenen Festakt die Sanierung seiner barocken Sankt-Martin-Kirche. Nach der rund zweijährigen Renovierung krönten ein Festgottesdienst nebst Orgelkonzert und Kirchenführung den Abschluss der gelungenen Arbeiten. Durch finanzielle und tatkräftige Unterstützung hat das 120-Einwohner-Dorf die Renovierung gemeistert. Über 200 Gäste und offizielle Vertreter waren der Einladung zur Einweihung gefolgt.

Der Tag begann mit einem farbenfrohen prächtigen Festzug von der Waldaer Pfarrkirche Maria Immaculata aus nach Schainbach. Zu den Klängen der Blaskapelle Ehekirchen, herrlichem Sonnenschein und weiß-blauem Himmel zelebrierten Pfarrer Thomas Brom und Bischöflich Geistlicher Rat Dekan Werner Dippel den Festgottesdienst vor der Kirche St. Martin im Freien.

Nach der Segnung der Kirche, des Altars und der Orgel bezeichnete Dekan Werner Dippel die Kirche als einen „Ort, an dem man Gott in besonderer Weise nah ist, sich wohlfühlt und miteinander seinen Glauben feiern kann“.

Ein „Gott sei Dank“ richtete Pfarrer Thomas Brom an den ganzen Ort Schainbach, der zusammen mit der Pfarrei Walda durch enorme Spendenbereitschaft und viel ehrenamtlicher Hilfe zum Gelingen der Renovierung beigetragen hat. Stolz können die „Schoabäcker“ und „Waldamer“ auf ihre Leistung sein, diese große Herausforderung zusammen gemeistert zu haben, sagte er.

Ein ganz besonderes Lob ernteten der tatkräftige und unermüdliche Schainbacher Kirchenpfleger Josef Seiler und die Kirchenverwaltung (Anton Beck, Alois Leinfelder und Thomas Harlander).

Freiherr Franziskus von Gumppenberg freute sich besonders, „die Kirche wieder seiner Bestimmung übergeben zu können“. Durch die Erhaltung der Dorfkirchen unterstütze man den gelebten Glauben und die Gemeinschaft.

„Eine Bereicherung für den Landkreis ist die in ihrem ursprünglichen Glanz renovierte Kirche. Sie ist den Menschen wichtig“, betonte die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider.

„Alles ist gut und positiv“, lobte Erster Bürgermeister Günter Gamisch und bezeichnete die Renovierung als „gewaltigen Kraftakt, der gemeinschaftlich gestemmt wurde und höchste Anerkennung verdient“.

Im Anschluss bedankten sich Werner Dippel und Thomas Brom mit einem Blumenstrauß bei Maria Harlander, die 43 Jahre Mesnerin in Schainbach war und ihr Amt bereits an ihre Schwiegertochter Gerda übergeben hat.

Nachdem die Kirche am Nachmittag sehr voll war, entschlossen sich Organist Josef Götzenberger und Kreisheimatpfleger Dr. Manfred Veit zu einem gemeinsamen Event. Im Wechsel spielte Josef Götzenberger Stücke an der frisch renovierten Orgel und Manfred Veit berichtete über das Leben des heiligen Sankt Martin.

Die Kosten der umfangreichen Sanierung belaufen sich auf rund 570000 Euro. An der Finanzierung war zum größten Teil die Diözese Augsburg mit 416100 Euro beteiligt, weitere Gelder kamen von der Bayerischen Landesstiftung, der Gemeinde Ehekirchen, dem Bezirk Oberbayern, dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und durch private Spenden. Die ersten Überlegungen zur Renovierung fanden bereits 2005 statt, nachdem der marode Dachstuhl als Ursache für den herabfallenden Deckenstuck ausgemacht worden war. Pfarrer Thomas Broms Vorgänger, Stefan Spiegel, beschloss zwei Jahre später, die Kirche wegen Baufälligkeit zu schließen.

Im Jahr 2008 feierte Pfarrer Brom noch seinen ersten Gottesdienst in Schainbach und plädierte dann ebenfalls für die Renovierung. Der Weg vom ersten statischen Gutachten von 2009 bis zur Fertigstellung war mühsam. „Die Rücklagen der Kirchenstiftung waren gering, der Schaden groß, die Diskussionen über die Erhaltung des historischen Dachstuhls anstrengend und die Verhandlungen mit den verantwortlichen Stellen sehr langwierig“, erinnert sich der Pfarrer. So zögerte sich der Start der Maßnahme immer wieder hinaus. Nach der Ausschreibung und Vergabe der Gewerke an örtliche Handwerksfirmen konnte im Mai 2016 dann aber endlich mit der Sanierung begonnen werden. Ohne die staatlichen Zuwendungen und allen Kirchensteuermitteln hätte die Filialkirche St. Martin niemals renoviert werden können.

