27.09.2019

Wo sind Neuburgs schönste Orte?

Ab Sonntag werden die 40 Siegerfotos des Fotowettbewerbs #86633 ausgestellt

Von Johannes Bahr

Sei es der Karlsplatz, der Hofgarten oder Plätze entlang der Donau. Neuburg hat ohne Zweifel einige schöne Orte zu bieten. Welche Ecken für dessen Bewohner die Favoriten sind, kann ab Sonntag in der Altstadt herausgefunden werden.

Ab Sonntag, 29. September, werden die 40 Siegerfotos des Wettbewerbs „#86633 Dein Lieblingsort in Neuburg“ in der städtischen Galerie Neuburg im Rathausfletz ausgestellt. Die Idee dazu stammt von der ehemaligen Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs sowie von Barbara Zeitelhack vom Stadtarchiv. Vom ersten Mai bis zum 30. Juni hatten alle Hobby- und Profifotografen die Möglichkeit, ihren Lieblingsort in Neuburg auf der Homepage des Wettbewerbs hochzuladen.

Insgesamt 180 Bilder wurden eingereicht, was die Bewertung für die Jury, bestehend aus Markus Haninger, Mini Forster-Hüttlinger, Stefan Wanzl-Lawrence sowie Barbara Zeitelhack erschwerte. Zunächst wurden die Fotos von den Mitgliedern einzeln betrachtet und bewertet, anschließend hat man sich im Kollektiv für die 40 Siegerfotos entschieden. „Bei manchen Bildern war die Auswahl sehr einfach, da wir uns alle sofort einig waren. Bei anderen war es dann schwieriger“, sagt Zeitelhack. Für sie war wichtig, dass nicht nur ein bestimmtes Genre vertreten wurde, sondern eine Mischung aus verschiedenen Eindrücken der Stadt entstand.

Die Technik, mit der die Fotos geschossen wurden, spielt deshalb eine untergeordnete Rolle. Wichtiger war, was die einzelnen Teilnehmer mit den Orten verbanden. Um sicherzustellen, dass jeder teilnehmen kann, mussten deswegen die Fotos mit dem Smartphone geschossen werden. Gleichzeitig sollte der Wettbewerb so auch für jüngere Fotografen attraktiver werden. Mittels eines kurzen Satzes konnte dann beschrieben werden, warum man sich für genau diesen Ort entschieden hat.

Das Ergebnis überrascht: Auf viele Fotos sind Naturräume abgelichtet, die vor allem mit Ruhe und Entspannung vom Alltag verbunden wurden. Aufnahmen aus der Stadt waren eher unterrepräsentiert, nur wenige zeigten lebendige Szenen aus dem Neuburger Alltag. „Die vielen Bilder im Grünen zeigen womöglich das Bedürfnis der Menschen nach einem Ruhe- und Rückzugsort“, deutet Zeitelhack das Ergebnis.

Besonders angetan sind die Veranstalter von dem „amateurhaften“ Aspekt des Wettbewerbs, der das Dargestellte authentischer wirken lässt. Bestes Beispiel ist das Siegerbild von Daniel Ehrlichlauf mit der Unterschrift „Der Lieblingsort in Neuburg ist da, wo die Sonne ist“. Dieses sei nicht gestellt, wie Petra Baillier betont: „Normalerweise liegt der sich sonnende Abgebildete beim Kulturamt, er ist wohl der Sonne hinterhergerutscht.“

Die Ausstellung läuft bis zum 27. Oktober 2019, Kopien der Fotos werden im Stadtarchiv gesichert. „Mit der Idee kann in Zukunft weitergemacht werden“, gibt sich Zeitelhack optimistisch.

Eine Bildergalerie mit allen Fotos der Teilnehmer an der Ausstellung finden Sie im Laufe des Tages unter www.augsburger-allgemeine/neuburg.

