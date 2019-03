vor 27 Min.

Wochenende mit Musik und Poesie

Neuburger Künstler in Blossenau

Ein Wochenende mit „Kultur und Kuchen“ gibt es im B+ Zentrum Blossenau. Am Samstag, 23. März, kommt das Papp- und Klapp-Theater aus Neuburg und am Sonntag, 24. März, präsentieren Heini und Eyms mit der Lieblich-Combo eine bunte Oldie-Show.

„Frieda, Fredi und das Fahrrad“ ist eine Geschichte vom Staunen, Entdecken, Weggehen und Ankommen, einfach erzählt voll Herzenswärme und Humor. Alice Klötzl und Ellen Wittmann haben mit der Mischung aus Menschen- und Figurentheater, Performance und Musik einen ganz eigenen Stil entwickelt. Feinsinnig und mit viel Fantasie unterhalten sie Kinder (ab sieben Jahren) und Erwachsene.

Ohrwürmer und witzige Einlagen sind die Spezialität des Neuburger Duos Heinrich Baar (Heini) und Roland Eymold (Eyms). Sie begeisterten das Blossenauer Publikum erstmals 2018 und kommen nun wieder mit Bewährtem aber auch viel Neuem. Zu Schlagern der 30er bis 60er Jahre darf mitgesungen und geschunkelt werden. Mit dabei ist auch die Lieblich-Combo mit Jens Lohse am Piano, Ted Matschi an der Hund’s-Hütt’n (Kontrabass) und Tuba sowie Bernhard Reitberger an Trommel und Xylophon.

Beide Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr. Ab 14 Uhr kann man Kaffee und Kuchen genießen. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 09094/90020 oder per Mail an info@blossenau.de. (nr)