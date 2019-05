vor 42 Min.

Wochenmarkt-Aktion zu Blühflächen

Mitglieder des Neuburger Gartenbauvereins bereiten den Boden an der Grünauer Straße für die Ansaat einer neuen Blühfläche vor.

Wie man sie anlegt, erfahren Interessierte am Samstag am Schrannenplatz

Wie Blühflächen im eigenen Hausgarten angelegt werden können, darüber beraten am kommenden Samstag, 11. Mai, Mitglieder der Lokalen Agenda 21 und des Vereins für Gartenbau und Landespflege Neuburg. Von 8 bis 12 Uhr sind die Fachleute am Neuburger Wochenmarkt nahe der Markthalle zu finden.

Alle, die sich dafür interessieren, im Garten eine naturnahe Blumenwiese anzulegen, bekommen dort Tipps, wie dies umgesetzt werden kann. Nicht allein bei der Ansaat muss dabei einiges beachtet werden, sondern auch über die Pflege der Blühfläche sollte man einiges wissen, damit der insektenfreundliche Garten nachhaltig über mehrere Jahre hin Freude bereitet und sich Pflanzen und Tiere dort wohlfühlen. Wer dann in seinem Garten eine Blühwiese anlegen will, kann am Stand Blühsamen erhalten.

Unterstützt wird die Aktion vom Stadtmarketing Neuburg und der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 der Stadt Neuburg. Birgit Bayer-Kroneisl hofft, dass sich viele Gartenbesitzer für eine Ansaat entscheiden, „denn so wird die Stadt wieder bunter und lebenswerter für uns alle, aber auch für die Insekten, deren Lebensraum in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt wurde“. (euco)