vor 34 Min.

Wochenmarkt: Erweiterung der Standflächen

Straßen rund um den Platz gesperrt

Der Neuburger Wochenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit und ist auch in Corona-Zeiten wichtiger Anlaufpunkt für die Versorgung der Bevölkerung. Ab kommenden Samstag, 2. Mai, wird der Wochenmarkt in den Bereich Adler- und Pferdstraße vergrößert. Grund für die Entzerrung des Marktes ist die Einhaltung der Hygieneregeln. „Damit die Mindestabstände beim Anstellen der Kunden und auch zwischen den Verkaufsständen eingehalten werden können, verlegen wir einen Teil der Fieranten vom Schrannenplatz in die anliegenden Straßen“, erklärt Angelika Burghart vom Ordnungsamt. Die Erweiterung des Marktgeländes gilt nur für den Samstagsmarkt. Der Bereich um den Schrannenplatz ist somit ab sofort samstags zwischen 6 Uhr und 13 Uhr für die Durchfahrt gesperrt. Der Wochenmarkt selbst ist von 6.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. (nr)

