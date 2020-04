11:26 Uhr

Wochenmarkt in Neuburg: Hier ist die Maske ab Montag Pflicht

Händler und Kunden müssen auf den Wochenmärkten in Neuburg und Ingolstadt, aber auch in den Stadtbussen ab kommender Woche Mundschutz tragen. Welche Masken sind erlaubt?

Der Neuburger Wochenmarkt ist eine wichtige Bezugsquelle für frische und regionale Lebensmittel. Während der Corona-Krise hatte er zuletzt immer geöffnet – obwohl der gemütliche Aufenthalt wegen der Ausgangsbeschränkung seit einigen Wochen nicht mehr möglich ist. Auch künftig stehen die Fieranten mit Gurken, Salat, Fisch und Wurst bereit. Wie die Neuburger Stadtverwaltung mitteilt, gilt auf dem Markt ab kommender Woche allerdings die staatlich angeordnete Mundschutzpflicht. Verbindlich ist eine Maske, die Mund und Nase abdeckt, auch in den Stadtbussen ab Montag, 27. April. Die Maßnahmen dienen der weiteren Eindämmung der Infektionsrisiken und werden kontrolliert, heißt es dazu vonseiten der Stadt.

Corona: Die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt in Neuburg ist Pflicht

Als Veranstalter des Neuburger Wochenmarktes habe sich die Stadt intensiv mit der Umsetzung der Maskenpflicht beschäftigt. Dabei sei ein Bündel an Maßnahmen beschlossen, das einen „praktisch machbaren und rechtlich einwandfreien“ Marktbetrieb gewährleiste. „Die wichtigste neue Regel lautet: Ab dem Wochenmarkt am Mittwoch, 29. April, gilt auf dem gesamten Markt eine zwingende Maskenpflicht sowohl für Händler als auch Kunden“, betont die Presseabteilung der Stadt. Bereits für kommenden Samstag, 25. April, gilt dazu eine dringende Empfehlung.

Die Marktstände werden so angeordnet, dass ein möglichst weiter Abstand zwischen den Ständen vorhanden ist. „Sollte sich herausstellen, dass dazu die umliegenden Straßen erforderlich sind, wird auch das umgesetzt.“ Generell werde darauf hingewiesen, dass nach wie vor lediglich ein gezielter und kurzer Markteinkauf erlaubt ist. Das bedeute, heißt es in dem Schreiben weiter, möglichst alleine hinzugehen, einzukaufen und wieder nach Hause zu gehen. Zudem gelten die mittlerweile allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Bereits ab dem kommenden Samstag ist auf dem Wochenmarkt Personal im Einsatz, das sich um die Einhaltung der Regeln kümmern wird. Dabei sollen die gängigen Abstandsregeln kontrolliert und Gesprächsrunden verhindert werden. Die Maskenpflicht wird ab der nächsten Woche durchgesetzt.

Dieselbe Verpflichtung gilt ab Montag, 27. April, auch in den Neuburger Stadtbussen. Das Tragen einer Maske im Öffentlichen Personennahverkehr entspricht den zwingenden staatlichen Vorgaben. „Eine Beförderung im Bus ohne Mundschutz ist nicht möglich“, erläutert die Stadtverwaltung.

Das Mundschutz-Gebot gilt auch für Wochenmärkte in Ingolstadt

Wie in Neuburg so herrscht das Mundschutz-Gebot dann auch für die Ingolstädter Wochenmärkte in der Liebigstraße (Freitag) und auf dem Theaterplatz (Samstag). Mit Schildern werde am Eingang des Wochenmarktes darauf hingewiesen, berichtet die Stadt Ingolstadt. Jeder Bürger soll demnach einen einfachen Mund-Nasen-Schutz tragen, um so die Infektionsrisiken weiter zu minimieren. Auch der Kommunale Ordnungsdienst ist auf den Wochenmärkten im Einsatz, um auf die geltenden Abstandsregeln und das Mundschutz-Gebot hinzuweisen. Jeweils ab 8 Uhr sind die Ingolstädter Hilfs- und Rettungsorganisationen auf beiden Wochenmärkten vertreten, die jeweils einfachen Mund-Nasen-Schutz (kein medizinisches Produkt) gegen eine Spende abgeben.

Um die Maskenpflicht zu erfüllen, die ab sechs Jahren gilt, reicht eine sogenannte Alltags- oder Communitymaske, aber auch ein Halstuch oder ein Schal über Mund und Nase aus, erklärt die Stadt Neuburg. Medizinische Atemschutzmasken (mit FFP-Standard) sind demnach nicht nötig. Informationen, Erklärungen und Hilfestellungen werden auf der Webseite www.neuburg-donau.de angeboten. Hier finden sich auch Neuburger Hersteller und Bezugsquellen. (nr)

Lesen Sie auch diese Artikel:

Themen folgen