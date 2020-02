17.02.2020

Wofür sich die Landfrauen einsetzen

Einmal im Jahr lassen es sich die Bäuerinnen aus dem Landkreis in der Donaumooshalle in Untermaxfeld so richtig gut gehen. Nur wenige Männer dürfen teilnehmen.

Von Helga Gebendorfer

Der Landfrauentag ist für die Landfrauen ein Festtag – ein besonderer Tag, an dem sie zusammenkommen, Freunde treffen, sich unterhalten und austauschen. Kreisbäuerin Regina Plöckl freute sich, dass die Donaumooshalle in Untermaxfeld am Valentinstag bis zum letzten Platz gefüllt war. Im Mittelpunkt stand eine Marktmeile, das Referat von Pfarrer Stephan Rauscher sowie eine Modenschau mit selbst genähten Dirndln.

Das Motto der Veranstaltung lautete dieses Jahr „Region gestalten“. Der Johanneschor aus Schweinspoint stimmte musikalisch auf den gemeinsamen Nachmittag ein. „Der heutige Tag soll ein Tag der Freude für Sie sein“, begrüßte Kreisbäuerin Regina Plöckl neben einer Reihe von Ehrengästen zahlreiche Landfrauen und Bäuerinnen. Sie lud alle Gäste ein, die attraktive Marktmeile mit zwölf Ständen zu besuchen. Das Angebot reichte von selbst gemachten Kränzen über Osterschmuck und Modeschmuck bis hin zu Taschen und Näharbeiten. Weiter bedankte sich die Kreisbäuerin bei den Damen der Kreisvorstandschaft für die tatkräftige Mithilfe das ganze Jahr über und für die Vorbereitung auf den Landfrauentag. „Jede bringt sich mit ihren persönlichen Fähigkeiten ein“, lobte sie.

Die Landfrauen sind das Gesicht der Region

Dann bat sie den stellvertretenden Landrat Alois Rauscher, den Bürgermeister von Königsmoos Heinrich Seißler sowie die Bayerische Kartoffelkönigin Stephanie Brüderle, die Schrobenhausener Spargelkönigin Julia Wenger und die Weizenkönigin Maria Breitsameter auf die Bühne. Alle unterstrichen die Bedeutung der Landwirtschaft und brachten ihre Wertschätzung zum Ausdruck. „Sie sorgt für Qualität und Regionalität“, erklärten sie und bekräftigten, dass die Landfrauen das Gesicht der Region seien.

„Unser Landkreis gehört zusammen mit den Landkreisen Pfaffenhofen, Eichstätt sowie der Stadt Ingolstadt zur Region 10“, gab Kreisbäuerin Regina Plöckl Auskunft und wies darauf hin, dass die Landfrauen ihre Heimat pflegen und wertschätzen. „Sie engagieren sich mit Herzblut in den Dörfern in Vereinen, Elternbeiräten sowie sozialen und kirchlichen Bereichen und bringen ihre Fähigkeiten ein.“ Die Region bürge auch für Qualität bei Lebensmitteln. Im Neuburg-Schrobenhausener Landkreis stehen dabei vor allem Spargel und Kartoffeln im Mittelpunkt. „Durch den Kauf von regionalen Lebensmitteln steigern Sie Wertschöpfung und Kaufkraft. Damit tragen Sie zum Erhalt der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft bei“, ergänzte sie und hob hervor, das sich die Landfrauen vor allem in der Direktvermarktung, in Form von Hofcafés, Urlaub auf dem Bauernhof und als Erlebnisbäuerinnen einbringen.

Das Engagement der Landfrauen mit Kreisbäuerin Regina Plöckl (rechts) an der Spitze würdigten (von links) Bürgermeister Heinrich Seißler, Weizenkönigin Maria Breitsameter, Kartoffelkönigin Stephanie Brüderle, Spargelkönigin Julia Wenger, stellvertretender Landrat Alois Rauscher und Kreisobmann Ludwig Bayer. Bild: Helga Gebendorfer

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hatte kurzfristig abgesagt

Zur großen Erleichterung von Regina Plöckl übernahm Pfarrer Stephan Rauscher vom Pfarrverband Attenkirchen und Nandlstadt den Festvortrag für Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die kurzfristig aufgrund eines dringenden Termins ihren Besuch abgesagt hatte. „Es freut mich, in meine Heimat zu kommen“, verriet der Geistliche aus Gachenbach den Zuhörerinnen, die mit ihm einen kurzweiligen Nachmittag verbrachten. Als Spätberufener wurde er 2008 zum Pfarrer geweiht und betreut seit 2013 seinen Pfarrverband in der Hallertau mit sechs Gemeinden und 18 Kirchen. „Die Landwirtschaft und Kirche gehören zusammen. Uns beiden geht es ähnlich“, stellte er fest und zählte einige Punkte auf, die beide Bereiche verbindet. „Jeder redet mit und keiner hat eine Ahnung“, brachte Rauscher es auf den Punkt und bedauerte, oft keine Chance für ein Entgegenwirken zu haben. Außerdem fordern viele etwas von einem, was sie selbst aber auf keinen Fall machen möchten.

Daraus resultiert auch, dass es Probleme mit dem Berufsnachwuchs gibt. „Doch wir brauchen uns wirklich nicht zu verstecken, sondern sollten stolz auf das sein, was wir tun“, meinte der Pfarrer, der einige weitere Reizthemen beleuchtete und feststellte: „Das Zölibat wird unser Problem nicht lösen.“ Hier gehe es um Beständigkeit und freie Entscheidung. „Kirche ist wie eine Mama. Sie ist nicht da, um etwas aufzuerlegen, sondern um Freude und ein Geländer zum Festhalten zu geben.“ Bei der Gestaltung der Region geht es seiner Meinung nach um die Zukunft, nicht nur um den Gewinn. Das bedeutet, gut miteinander leben und aufeinander aufpassen. „Das Entscheidende ist, dass das Herz dabei ist, dann fällt es leicht, zusammenzuhalten und sich mit der Heimat zu identifizieren“, so Rauscher, der zum Schluss auch die christlichen Werte ansprach, die die Menschen prägen: Orientierung geben und durchs Leben führen.

Die Landfrauen spendeten 4500 Euro an die Dorfhelferinnen-Station

Eine Spende in Höhe von stattlichen 4500 Euro übergaben die Landfrauen an die katholische Dorfhelferinnen-Station Neuburg-Schrobenhausen als Unterstützung für die Arbeit der Dorfhelferinnen, die pro Jahr knapp 5000 Einsatzstunden bewältigen. Die Summe stammt aus dem Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs bei der Jagdmesse Grünau.

Einen Korb mit regionalen Produkten überreichten Kreisbäuerin Regina Plöckl (rechts) und ihre Stellvertreterin Gisela Steib an Pfarrer Stephan Rauscher. Bild: Helga Gebendorfer

Im Anschluss präsentierte Maria Ettenreich aus dem Ehekirchener Ortsteil Ambach ihr selbstgenähtes Dirndl. Die 42-Jährige belegte den vom Bayerischen Bauernverband organisierten Kurs in Pobenhausen im Februar 2018 mit Kursleiterin Renate Bodensteiner. Die Schneiderin und Hauswirtschaftsmeisterin betreute dabei sechs Teilnehmerinnen, die unter ihrer Anleitung an drei Tagen ihr Gewand nähten. Maria Ettenreich entschied sich für ein klassisches Baumwolldirndl, das sie nach ihrem Geschmack zusammenstellte. „Ich bin sehr stolz auf mein selbstgenähtes Prachtstück, in dem ich mich sehr wohl fühle und das ich bei vielen Gelegenheiten sehr gerne anziehe“, verriet die Zahnarzthelferin, die aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bonsal stammt.