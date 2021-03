vor 32 Min.

Wohnanlage in der Neuburger Eybstraße wird höher als bisher

Plus Der Wohnblock Nr. 259 in der Eybstraße in Neuburg muss weichen. Die Stadträte im Bauausschuss geben den Rahmen für die Neubebauung vor.

Von Winfried Rein

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, vielleicht das größte der GeWo überhaupt: Die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Neuburg plant 50 bis 60 neue Wohnungen in der Eybstraße. Mit entsprechenden Vorgaben für den Bebauungsplan gab der Bauausschuss am Mittwoch den Startschuss für das Verfahren.

Der 130 Meter lange Wohnblock Nummer 259 muss einem Neubau weichen. Wie berichtet, sollen die ursprünglich 32 Mieter bis zum Jahresende ausziehen und in neue Quartiere vermittelt werden. Die GeWo-Geschäftsführung bietet dazu den Betroffenen regelmäßig frei werdende Wohnungen aus ihrem Bestand an.

Wohnblock in der Eybstraße wird frühestens 2022 abgerissen

Der vorgesehene Bebauungsplan sieht Gebäude mit Erdgeschoss und zwei Stockwerken vor, mit einer maximalen Firsthöhe von 12,50 Metern und einer Wandhöhe von 9,50 Metern von der Eybstraße aus gesehen. Die Garagen sollen östlich mit Einfahrt aus der Nibelungenstraße angeordnet werden. Vom Wohnblock der Eybstraße aus soll man nur ein begrüntes Parkdeck sehen. Für die Dachflächen der Neubauten sind Photovoltaikmodule vorgesehen.

Die Stadträte beschlossen die Leitplanung einstimmig und nahezu diskussionslos. Nach Meinung von Baureferent Johann Habermayer sollten die Vorgaben zur Wandhöhe großzügiger gehandhabt werden, um den Architekten Spielraum zu geben. Der Ausschuss hatte nichts dagegen, obwohl Oberbürgermeister Bernhard Gmehling darauf hinwies, dass alle Gebäude in der Umgebung zum Teil deutlich unter zehn Meter hoch seien. Außerdem erwarte er von der Planung, dass der Neubau gegliedert werde und nicht „wie eine lange Mauer aussieht.“

2021 ist für die Planung reserviert, mit dem Abriss wird es frühestens 2022 Ernst. Der Aufsichtsrat der GeWo betrachtet den bestehenden Wohnblock aus dem Jahr 1936 schon seit geraumer Zeit als nicht mehr zeitgemäß. Wegen der günstigen Mieten von 180 bis 240 Euro monatlich hatte die Stadttochter die Neubaupläne mehrfach verschoben.

