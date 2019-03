Wolfgang Putz: Der "Anwalt der Sterbenden" kommt nach Neuburg

Plus Wolfgang Putz aus München hält am 8. April auf Einladung des Hospizvereins einen Vortrag in Neuburg. Warum der Rechtsanwalt selbst schon einmal als Angeklagter vor Gericht gestanden ist.

2008 rät Wolfgang Putz einer Frau, die Magensonde durchzuschneiden, mit der ihre Mutter ernährt wird. Seit fünf Jahren liegt die 77-Jährige zu diesem Zeitpunkt im Wachkoma und ihre Tochter kann sie nicht mehr leiden sehen. Vom Landgericht Fulda wird der Rechtsanwalt aus München wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Das lässt sich Putz aber nicht gefallen. Und tatsächlich: Der Bundesgerichtshof (BGH) spricht ihn 2010 frei, klärt in einem wichtigen Grundsatzurteil schwierige Rechtsfragen um palliativmedizinische Entscheidungen und stärkt damit das Recht auf menschenwürdiges Sterben. Der Abbruch lebenserhaltender Behandlungen auf Grundlage des Patientenwillens ist seitdem nicht mehr strafbar, entschied der BGH damals. Das Gericht schuf damit Rechtsklarheit für Ärzte und Betreuer im Umgang mit unheilbaren und im Koma liegenden Patienten.

Wolfgang Putz setzt sich für ein Sterben in Würde ein

Zu verdanken ist dies nicht zuletzt Wolfgang Putz. Er wird als „Anwalt der Sterbenden“ bezeichnet und setzt sich für ein Sterben in Würde ein. So wie 2008 für die 77-jährige Frau. Am 8. April hält er im Kolpinghaus in Neuburg einen Vortrag, in dem er mit zahlreichen Beispielen die Zuhörer vor allem auch darauf hinweisen möchte, welch große Bedeutung eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht haben.

Wolfgang Putz ist 1949 in München geboren und hat Jura und Medizin studiert. Bild: Peter Förster/dpa

Putz kommt auf Einladung des Hospizvereins Neuburg-Schrobenhausen. Wie Vorsitzender Dieter Conrad erzählt, hat der Verein Putz zu seinem 20-jährigen Bestehen vor zwei Jahren schon einmal nach Schrobenhausen geholt. Damals habe man mit rund 150 Zuhörern gerechnet. „Bei rund 450 Gästen sind dann im Konferenzgebäude bei der Bauer AG aus Sicherheitsgründen die Türen geschlossen worden – sonst wären es noch mehr geworden“, erzählt Conrad. Aufgrund dieser großen Resonanz folgt nun die Veranstaltung in Neuburg, bei der man auf einen ähnlich hohen Zuspruch hofft.

Die Arbeit für den Hospizverein in Neuburg-Schrobenhausen wird mehr

Die Arbeit für den Hospizverein wird mehr. Die zwei Palliativfachkräfte, die diese Arbeit hauptberuflich koordinieren, sind die Krankenschwester Claudia Heinrich (seit 2015) und Altenpflegerin Anita Arndt (seit 2016). Sie organisieren die Einsätze von mittlerweile 68 ehrenamtlichen, mehrheitlich weiblichen Hospizbegleitern, die zwischen 27 und 85 Jahre alt sind. Sie alle haben neben einem dreitägigen Grundkurs anschließend auch einen rund einjährigen Aufbaukurs hinter sich gebracht, der etwa 130 Theorie- und zwischen 30 und 40 Praxisstunden umfasst. Die Hauptthemen dabei? Claudia Heinrich sagt: „Kommunikation – dann Kommunikation – und schließlich noch einmal Kommunikation.“ Das sei das Wichtigste, wenn man sich bei einer Begleitung mit dem Tod und dem Sterben auseinandersetze. Doch umfangreich behandelt werden natürlich auch alle Palliativ- und Rechtsthemen.

Sieben der Ehrenamtlichen sind zudem bereits darauf geschult worden, bei Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten kompetent helfen zu können. Dazu besuchten sie ein Drei-Tagesseminar, wobei an einem der Tage auch Wolfgang Putz referiert. Um die mehr werdenden Anfragen, gerade was Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht angeht, bewältigen zu können, lassen sich heuer noch fünf weitere Hospizbegleiter darauf spezialisieren.

Die Hospizbegleiter ersetzen quasi die Familie

Die Anfragen häufen sich aber auch, weil es längst nicht mehr vorwiegend um Menschen geht, die hoffnungslos an Krebs erkrankt sind. Aufgrund der demografischen Entwicklung brauchen immer mehr sehr alte oder an Demenz erkrankte Menschen Begleitung. Viele von ihnen haben keine Angehörigen mehr, oder diese leben weit weg. „Wir ersetzen dann quasi die Familie, denn Familienverbunde wie früher gibt es kaum noch“, erzählt Dieter Conrad, der vor vier Jahren den Vorsitz von Johanna Scheuermeyer übernahm. Zudem seien Angehörige häufig überfordert.

Conrad, gebürtig in Trier, war bei der Bundeswehr und die letzten 20 Jahre davon im Neuburger Geschwader. Erlebnisse aus dem häuslichen Umfeld haben ihn – wie übrigens die meisten anderen auch – dazu motiviert, Hospizbegleiter zu werden. Sein Vater war früh an Demenz erkrankt. „Wenn ich damals schon Begleiter gewesen wäre, hätte ich vieles anders gemacht“, sagt Conrad, der später mit seiner Frau auch seine Schwiegermutter vier Jahre lang gepflegt hat.

Im vergangenen Jahr hatte der Hospizverein im Landkreis 103 abgeschlossene Begleitungen, also Begleitungen, wo die Betreuten verstorben sind. 2019 sind schon wieder 29 Begleitungen abgeschlossen und 50 laufen aktuell. Was man als Hospizbegleiter mitbringen muss? Empathie, sagt Conrad, aber auch die Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn die Begleitung einem emotional zu nahe geht. „Wenn’s mir selbst nicht gut geht, dann kann ich auch nicht gut begleiten“, erklärt er. In solchen Fällen würden Anita Arndt und Claudia Heinrich helfen. Heinrich erzählt auch, dass ein Begleiter unheimlich viel Dankbarkeit zurückbekomme. „Viel mehr, als ich je als Krankenschwester erhalten habe.“

Wolfgang Putz steht übrigens gerade wieder vor Gericht, aber als Anwalt

Übrigens steht Wolfgang Putz gerade wieder vor Gericht. Aber nicht als Angeklagter, sondern in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Über den Fall berichtete die NR am 8. März auf ihrer Bayernseite: Heinrich Sening ist 82 Jahre alt geworden, aber wenn man seinen Sohn Heinz fragt, hätte spätestens mit 80 Schluss sein müssen. Im Pflegeheim bewegungsunfähig im Bett, dement, außerstande, sich mitzuteilen, von Krankheiten gebeutelt, hält ihn bis 2011 die künstliche Ernährung per Magensonde am Leben. Eine sinnlose Quälerei, meint Sening junior. Doch bei anklagenden Worten will es der Sohn nicht bewenden lassen, und deshalb steht der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt vor einer fast schon ungeheuren Frage: Steht einem Menschen Schmerzensgeld zu, weil ein Arzt sein Leiden unnötig verlängert hat?

„Das ist kein Einzelfall“, sagt Conrad. Doch so etwas könnte mit einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht ausgeschlossen werden. „Darin lege ich fest, welche medizinischen Leistungen ich haben möchte und welche nicht, wenn ich es selbst nicht mehr entscheiden kann. Damit nehme ich im Fall des Falles auch eine große Last von den Angehörigen.“

Diese Vorsorge zu treffen, sei übrigens keine Frage des Alters, weil ja immer etwas passieren könne. Conrad empfiehlt deshalb, schon als junger, erwachsener Mensch zumindest eine Vorsorgevollmacht zu hinterlegen. „Diese regelt, wer für mich etwas entscheiden soll, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann.“ Dabei gehe es zum Beispiel um die Finanzen, die Post, Behördengänge oder die medizinische Versorgung. Denn auch ein Ehepartner dürfe dies alles nicht automatisch tun. Und wenn eine Vollmacht fehlt, wird möglicherweise ein Wildfremder vom Gericht eingesetzt, macht Dieter Conrad deutlich. „Und dann steht man da.“

