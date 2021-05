Wolnzach

vor 21 Min.

Akku explodiert in Wolnzach: Erheblicher Schaden

Zu einem Brandfall ist es in einem Mehrparteienhaus in Wolnzach gekommen.

Ein Akku hat am Sonntag in einem Mehrparteienhaus in Haushausen in Wolnzach einen Brand ausgelöst. Was hat das Feuer ausgelöst?