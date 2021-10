Heizöl in einen Saunaraum in Wolnzach gepumpt

Aus Versehen ist in Wolnzach ein Saunaraum mit Heizöl befüllt worden. Die Feuerwehr musst das Öl wieder entfernen.

In der Josef-Reindl-Straße in Wolnzach ist am Donnerstag gegen 11.15 Uhr Heizöl in einen Saunaraum gepumpt worden. Das teilte die Polizei mit.

Saunaraum in Wolnzach versehentlich mit Heizöl befüllt

Eigentlich sollte der Heizöltank dort durch einen Lieferanten befüllt werden. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde jedoch nicht der Heizöltank mit Heizöl befüllt, sondern der daneben befindliche Saunaraum. Die Freiwillige Feuerwehr Wolnzach wurde schließlich zur Beseitigung des Heizöls angefordert. Eine Gefahr für die Umwelt entstand durch den Vorfall aber nicht. (nr)