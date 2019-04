vor 53 Min.

Workshops, Vorträge und Diskussionen

Tag der offenen Tür an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Mit ihrem Tag der offenen Tür lädt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) am Samstag, 11. Mai, wieder Studieninteressierte dazu ein, sich im Gespräch mit Dozierenden und Studierenden persönlich von den mehrfach ausgezeichneten Studienbedingungen und einem Campus der kurzen Wege zu überzeugen. Die KU bietet ihren Gästen zwischen 10 und 16 Uhr an beiden Standorten in Eichstätt (Ostenstraße 26-28) und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt (Auf der Schanz 49) ein Programm, das von Schnuppervorlesungen und einem Science Slam bis hin zu Workshops und Führungen reicht.

Im Fernsehstudio des Journalistik-Studiengangs kann man sich selbst vor der Kamera ausprobieren oder auf dem Eichstätter Campus über die Wetterstation der Geografie informieren. Zudem erklären Studierende, wie im hauseigenen Labor der KU Pollen analysiert werden. Auf dem Programm steht auch eine Führung zu den Bienenvölkern der KU im Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters. In der Galerie der Universität (Marktplatz 18) werden Live Performances und eine Ausstellung geboten. Zudem besteht die Möglichkeit, an Workshops zu dreidimensionalem Gestalten und dem Arbeiten mit 3D-Druck teilzunehmen. Erkenntnisse über das menschliche Gehirn können die Besucher bei den Psychologen der KU sammeln, die Experimente in ihrem EEG-Labor anbieten. Die sportliche Seite der KU kann man beim Schnupperkurs „Weekend Fitness“ im Sportzentrum kennenlernen. Unter dem Motto „Samstags auf dem Forum Romanum“ bringen die Altertumswissenschaften die antike Redekunst ins Theatron der KU.

In Vorträgen und an Infoständen stellen Dozierende und Studierende das Studienangebot der KU vor. Zudem werden Schnuppervorlesungen aus dem vielfältigen Fächerspektrum geboten: Die Religionspädagogik etwa geht der Frage nach „Was Menschen für ,Gut’ halten und warum man das hinterfragen sollte“, der Lehrstuhl Tourismus lädt ein zum Vortrag unter dem Titel „Tourismus an der Schnittstelle von Regionalisierung und Internationalität“. Die Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät veranstaltet eine Podiumsdiskussion rund um das Thema Migration. An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt informiert eine Schnuppervorlesung über „Logistische Herausforderungen im Omni-Channel-Lebensmitteleinzelhandel“.

Neben der Zentralen Studienberatung wird auch die Karriereberatung der KU Studieninteressierten fächerübergreifend unter dem Titel „Und was wird man damit? (Neue) Berufsperspektiven für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaft“ informieren. Über allgemeine Rundgänge und eine Stadtführung hinaus steht auch thematische Führung an: So bietet die Theologische Fakultät einen Rundgang durch das Collegium Orientale unter dem Titel „Fenster zum Orient – bildliche Theologie und Theologie des Bildes“ an. Einen Einblick in die Forschung ermöglicht ein Science Slam, bei dem das Publikum nach den Kurzvorträgen den besten wählen darf.(nr)

www.ku.de/infotag.

