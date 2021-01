vor 35 Min.

Wünsche und Kritik: Das denken Jugendliche über Neuburg

Das Jugendparlament hat Neuburger Schüler befragt, was ihnen in der Stadt fehlt. Herausgekommen sind einige interessante Erkenntnisse.

Was bewegt die Neuburger Jugendlichen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat das Jugendparlament, kurz Jupa, eine Online-Umfrage erstellt und an die weiterführenden Schulen in Neuburg weitergegeben. Die neu gewählten Sprecher des Jupas, Samuel Metz und Niklas Baumeister, freuen sich über die große Teilnehmerzahl. „Rund 600 junge Menschen aus Neuburg und der Region haben unsere Fragen beantwortet“, sagen die beiden. Vier Themenbereiche wurden in der Umfrage angeschnitten: Bildung, Freizeit, Verkehr und Gesellschaft.

Das denken Jugendliche über die Stadt Neuburg

Mit Blick auf den künftigen Campus in der Donauwörther Straße kann sich knapp ein Drittel der Befragten vorstellen, in Neuburg zu studieren. 44 Prozent sind sich noch unsicher. Als Vorteile sehen die jungen Neuburger vor allem, dass bessere Bildungsmöglichkeiten vor Ort entstehen und dank des Campus auch Nicht-Studenten von den neuen Angeboten für junge Menschen profitieren werden.

Die Verkehrssituation und der Wohnungsmarkt werden sich weiter anspannen, befürchten die Jugendlichen. 29 Prozent der Befragten sehen durch den Campus keine Nachteile auf Neuburg zukommen, 17 Prozent aber auch keine Vorteile.

Neuburg: Jugendliche wünschen sich Möglichkeiten zum Feiern

In ihrer Freizeit sind die Jugendlichen mit ihren Freunden unterwegs (81 Prozent), nutzen private Angebote (30 Prozent) oder sind in Vereinen aktiv (29 Prozent). Könnten sie Wünsche äußern, was ihnen an Freizeitangeboten fehlt, geht es überwiegend um Möglichkeiten zum Feiern und Orte für öffentliche oder private Jugendveranstaltungen.

Im Verkehr ärgern sich die Jugendlichen vor allem über die Parksituation und die Grünphasen der Ampeln. Auf Platz drei folgen gleichauf Radwege und die Koppelung von Bus und Zug. Die meisten Teilnehmer der Umfrage sind in Neuburg zu Fuß unterwegs (27 Prozent), knapp gefolgt von Auto (25 Prozent), Bus (20,3 Prozent) und Fahrrad (19,8 Prozent). Außerhalb des Stadtkerns nutzen hingegen 31,1 Prozent der Jugendlichen am häufigsten das Fahrrad und 30,8 Prozent sind meistens zu Fuß unterwegs. Danach folgen Auto und Bus.

Nur 18 Prozent haben das Gefühl, in der Neuburger Politik gehört zu werden

Im vierten Themengebiet wollten die Umfrage-Macher wissen, wie sehr die Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben in Neuburg interessiert und integriert sind. Insgesamt haben nur 18 Prozent das Gefühl, als Jugendlicher in der Politik gehört zu werden. Unter den Teilnehmern aus dem Stadtkern sind es immerhin 21 Prozent. Rund 26 Prozent der Schüler verfolgen die Kommunalpolitik. Mit 30 Prozent führen hier wieder die Jugendlichen aus dem Stadtgebiet. Als Infoquellen dienen dabei Instagram, das persönliche Umfeld und die Zeitung. Andere Kanäle wie das Regionalfernsehen landen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Rund die Hälfte der jungen Leute ist selbst aktiv, etwa in Vereinen, Parteien oder karitativen Einrichtungen.

Neuburger Jugendliche sind eher zufrieden als unzufrieden

Alles in allem sind die Jugendlichen in Neuburg eher zufrieden als unzufrieden. Von den Befragten können sich mehr vorstellen, auch in Zukunft langfristig in Neuburg zu bleiben, als wegzuziehen. Das Jupa möchte die Ergebnisse nun mit den Kommunalpolitikern diskutieren, bisher haben alle Parteien und Gruppen im Stadtrat ihre Bereitschaft dazu signalisiert. (nr)

Mehr zum Jugendparlament und Fragebogen unter: www.neuburg-donau.de/rathaus/ausschuesse-und-beiraete/jugendparlament.

