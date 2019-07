vor 57 Min.

Wurde in Ingolstadt ein Auto beschossen?

Ein Ehepaar hört während der Fahrt plötzlich einen Knall. In ihrer Autotür ist eine Delle und aus einem nicht weit entfernten Gebüsch flüchten zwei junge Männer.

Am Sonntagabend war gegen 19.45 Uhr ein Ingolstädter Ehepaar in ihrem Wagen auf der Weicheringer Straße Richtung Zuchering unterwegs. Plötzlich, kurz nach dem Hagauer Kreisverkehr, hörten beide dann einen lauten Knall an der Beifahrertüre. Der Ehemann hielt daraufhin an und schaute nach, war war. Was er sah, war eine „Einschussdelle“. Ein Projektil oder gar ein Einschussloch gab es zwar nicht, aber doch war da diese Delle.

Polizei ermittelt gegen zwei Ingolstädter

Der Fahrer wendete und bemerkte in einem Gebüsch zwei Männer, die daraufhin unverzüglich flüchteten. Der Ingolstädter verfolgte die beiden noch zu Fuß, konnte sie aber nicht mehr einholen. Ein Zeuge, der dies beobachtet hatte, beschrieb die Flüchtenden allerdings derart gut, dass sie kurz danach von der Polizei dingfest gemacht werden konnten. Eine Schusswaffe oder Ähnliches hatten sie allerdings nicht mehr bei sich. Gegen die beiden 23- und 24-jährigen Ingolstädter wird nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (nr)

