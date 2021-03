vor 36 Min.

Zahl der Infizierten sinkt

Nur ein neuer Corona-Fall

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Neuburg-Schrobenhausen geht zurück. Wie das Gesundheitsamt am Montag (11 Uhr) meldet, wurde binnen 24 Stunden lediglich eine Neuinfektion festgestellt. Vier Personen sind dagegen wieder genesen. Damit sind in der Region aktuell 37 Bürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit zwei Coronavirus-Patienten behandelt. Davon wird einer intensivmedizinisch beatmet und betreut. (Stand: Montag, 8 Uhr). In der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg wird derzeit kein bestätigter Covid-19-Patient behandelt. Bei zwei Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. (Stand: Montag, 8.30 Uhr).

Das RKI gibt am Montag (Stand 3.10 Uhr) für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen eine Corona-Inzidenz von 26,7 an. Den gleichen Wert führt auch das LGL (Stand Sonntag, 8 Uhr). Für Ingolstadt meldet das RKI am Montagmorgen eine Inzidenz von 29,1. Die Verteilung der Infektionen auf die einzelnen Orte: Ehekirchen (1), Gachenbach (1), Karlshuld (1), Karlskron (4), Königsmoos (1), Langenmosen (1), Neuburg (17), Oberhausen (2), Rohrenfels (1), Schrobenhausen (6), Waidhofen (2). (nr)

