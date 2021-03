25.03.2021

Zahnarzt Schmiz spendet 1000 Euro an die Stiftung St. Johannes

Der Oberhausener will das Wohnheim für behinderte Menschen am Plattenacker unterstützen

Wie angekündigt, hat der Oberhausener Zahnarzt Dr. Michael Schmiz einen Teil seines Gewinns, den er zusammen mit seiner Partnerin beim „Quiz mit Jörg Pilawa“ gewonnen hat, an die Stiftung St. Johannes gespendet. Von den 20.000 Euro gehen 1000 Euro an die Einrichtung, die in Oberhausen ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung errichten wird.

Schmiz, seit vielen Jahren Gemeinderatsmitglied in Oberhausen, möchte damit ein klares Signal für die Wichtigkeit der sozialen Ausrichtung seiner Heimatgemeinde setzen. „Es liegt mir viel daran, soziale Projekte aktiv zu unterstützen, und ich freue mich, die Stiftung Sankt Johannes bald in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.“

Robert Freiberger, Geschäftsführer der Stiftung Sankt Johannes, bedankte sich für die Spende und das herzliche Zeichen des Willkommen-Seins im Namen der Menschen mit Behinderung.

Bis die Wohnanlage gebaut werden kann, wird es jedoch noch dauern. Im Sommer könnte der Bebauungsplan für das Gewerbe- und Sondergebiet aufgestellt werden. (nr)