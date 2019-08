vor 22 Min.

Zauberhafte Märchenwelt zur Weihnachtsschau

Aufruf für die Ausstellung in der Markthalle. Worum es diesmal geht und wie die Bürger helfen können

Heute in vier Monaten in Heiligabend. Zwar haben das im warmen Spätsommer wohl nur absolute Weihnachtsliebhaber auf dem Schirm, aber auch in der Stadt Neuburg beginnen so langsam die Vorbereitungen für das Fest.

Eine der schönsten Traditionen der Neuburger Weihnacht ist die Jahr für Jahr neu erdachte Ausstellung von Angelika Burghart im Obergeschoss der Markthalle. Angespornt vom Publikumserfolg der vergangenen neun Jahre soll es auch im Advent 2019 eine Ausstellung geben. Zeitgleich zum Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz wurden in den vergangenen Jahren facettenreiche Themenschauen unter anderem mit Teddybären, Krippen, Christbaumschmuck, Schnitzkunst oder Puppen veranstaltet. Heuer lautet das Motto „Zauberhafte Märchenwelt“. Ziel ist es, die Ausstellung wieder mit Leihgaben aus der Bevölkerung zu bestücken.

„Wir möchten diesmal die Märchenwelt in ganz besonderer Weise in Szene setzen“, erzählt Initiatorin Burghart und ergänzt: „Das können Märchenbücher, Spielsachen, Figuren, Märchenbilder oder auch Fotos von Kindern in Kostümen sein. Vielleicht hat ja sogar jemand eine Spindel von einem alten Webstuhl zuhause. Kurzum: alles, was zum Thema Märchen passt.“

Vom 29. November bis einschließlich 23. Dezember soll die vorweihnachtliche Ausstellung dann täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet sein. Als Abgabetermin ist Montag, 18. November, zwischen 13 und 17 Uhr in der Markthalle vorgesehen. Selbstverständlich sind die Exponate im Rahmen des Weihnachtsmarktes bewacht und versichert.

Wer seine ganz persönlichen Märchen-Exponate zur Verfügung stellen möchte, wendet sich sobald wie möglich an die Stadt Neuburg. Ansprechpartnerin ist Angelika Burghart. Zu erreichen ist sie telefonisch unter 08431/55-321 oder per E-Mail an angelika.burghart@neuburg-donau.de. (nr)

Themen Folgen