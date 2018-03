vor 25 Min.

Zeitreise der Lagernden auf Schloss Grünau

Über die Osterfeiertage verwandelt sich das Schloss vor den Toren Neuburgs wieder zum Schauplatz eines mittelalterlichen Spektakels.

Von nr

Bald ist es wieder soweit und unzählige Lagernde, Schauhandwerker, Händler und Musiker verwandeln das Jagdschloss Grünau bei Neuburg in eine mittelalterliche Hochburg. Auf die Besucher wartet am Ostersonntag und Ostermontag jeweils ab 11 Uhr in vielseitiges Programm mit Musik- und Feuerdarbietungen, spannenden Vorführungen und informativen Handwerkergesprächen.

Vor der Wittelsbacher Kulisse in einem der schönsten Bauwerke der Frührenaissance wird es neben ursprünglichem Handwerk, Spielleuten und Händlern sofern es die Witterung zulässt, täglich stattfindende Pferdeaufführungen mit den Lanzenrittern sowie wilde Kämpfe um die Ehre der Ritter und des Schlosses geben. Mit Holz betriebene Badezuber und ein umfangreiches kulinarisches Angebot runden die Rittertage ab..

Wer zum Beispiel wissen will, wie im Mittelalter Stoffe gefärbt wurden, erhält bei den Rittertagen die Antwort. Das fahrende Handwerk- und Händlervolk aus Tübingen wird alle neugierigen Besucher in das mühsame Geschäft des unehrenhaften Färberberufs mit seinen geheimnisvollen Rezepturen einweihen aber auch in die großen Mühen des Hantierens mit stinkendem, giftigem Ammoniak aus monatelang gesammeltem Urin. „Das Mittelalter war nicht grau, sondern sehr, sehr bunt“, lautet ihr Credo.

Bei vielen Händlern auf dem Jagdschloss Grünau wird noch um den Preis gefeilscht, denn das gehörte zur damaligen Zeit zum guten Ton. Musikliebhaber können sich auf „Tandaraday“ , „Zackenflanke“ und „Amici Saltantes“ freuen. Sie verbinden an zwei Tagen die Melodien des Mittelalters und der Renaissance mit Tanz und akustischen Instrumenten wie Geige, Flöte und Dudelsack.

Von ihren weiten Reisen bringen „Suyana“ Instrumente und Klänge aus den Welten der Elfen, Feen und den Traumwelten anderer Zeiten in das Kaminzimmer des Schlosses. Tiefe Trommeln rufen die Geister einer längst vergessenen Zeit, hohe Klänge der Klangschalen aus den östlichen Reichen rufen die Feen und Zauberwesen. Suyana sind die Künstlerin Nadine Michel und der bekannte Soundhexer Thomas Tiefenbacher, der derzeit weltweit mit seinem schamanischen Trance Projekt „Cosmic Vibration“ unterwegs ist und die Feuershow mit seinem neu komponierten Song untermalen wird.

Die kleinen Gäste haben die Möglichkeit sich in der Kinderschmiede auszutoben, den Kasperl anzufeuern oder im beheizten Schlosskeller der Buchpräsentation von Christine Olma zu lauschen, die mit ihrem Werk „Anton und der Geheimbund der Tiere“ die Zuhörer in eine spannende Tiergeschichte rund um die Themen Freundschaft, Zusammenhalt und Erwachsenwerden entführt. (nr)

Kontakt Die Rittertage finden am Sonntag, 1. und Montag, 2. April statt und beginnen jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kinder von 6 bis 12 Jahre zahlen 3,50 Euro, für Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer Eltern ist der Eintritt frei. Parkplätze und Showprogramm sind im Eintrittspreis inbegriffen. Anfragen unter Telefon 0841/484917. Weitere Infos sowie das ausführliche Programm gibt es unter www.gruenauer-rittertage.de.

