04.08.2019

Zerstörungswütiger zieht durch Karlshuld

Ein zerstörungswütiger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Karlshuld gezogen und hat erheblichen Schaden angerichtet. Der 31-jährige wurde der Polizei zunächst als hilflos wirkend an einem Edeka-Markt in Karlshuld gemeldet. Die Beamten trafen ihn sichtlich betrunken, in zerrissener Kleidung, und leicht verletzt an.

Währenddessen wurde ihnen telefonisch eine Sachbeschädigung am Kindergarten in Karlshuld mitgeteilt. Wie sich herausstellte, zog sich der Mann die Verletzungen zu, als er in blinder Zerstörungswut durch Karlshuld zog. Er beschädigte ein Fenster am Kindergarten und verschaffte sich Zutritt zum Tennisheim, wo er mehrere Räume verwüstete. Zudem beschädigte er mehrere Autos, schlug Seitenscheiben ein und mit einem Schild gegen die Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 25.000 Euro. (nr)

