20.12.2019

Zu Besuch bei Frau Holle im Stadtmuseum

Was Grundschüler anhand des populären Hausmärchens alles lernen können

Von Brigitte Clemens

In den letzten Schulwochen vor den Weihnachtsferien waren Grundschüler aus Neuburg und der näheren Umgebung ins Neuburger Stadtmuseum zu einer zauberhaften Märchenstunde eingeladen.

Zuerst einmal machte es sich eine erste Klasse der Grundschule am Schwalbanger mit Lehrerin Evi Wiesener und Förderlehrerin Daniela Will im Keller des Neuburger Stadtmuseums in ansprechender Umgebung bequem und die Kleinen zählten beim Anzünden der drei Adventskerzen fleißig mit. Historikerin und Volkskundlerin Sabine Rademacher las ihnen dann sehr lebendig das Märchen „Frau Holle“ vor. Kindgerecht klärte sie Begriffe aus der bekannten Mär, band die Kinder ins Geschehen mit ein, arbeitete die moralische Botschaft, die in dieser Art von Geschichten steckt, perfekt heraus und freute sich mit den Kindern, dass alles gut ausgegangen war.

Anschließend begaben die Kinder sich mit ihr auf die Suche nach dem im Märchen vorkommenden Brunnen, der sich gleich nebenan als Zisterne entpuppte. Rademacher gelang es, den Schülern den Unterschied zwischen Brunnen und Zisterne bewusst zu machen und die Kinder waren verwundert, dass in diesem 300 Jahre alten Haus so etwas zu finden war. Noch überraschter waren die Kleinen, als Rademacher mit ihnen zusammen die Waschgewohnheiten von früher mit denen von heute verglich. Eifrig brachten die Erstklässler ihr Wissen ein und konnten es gar nicht fassen, dass früher Kinder in der Schule gebadet hatten. Die nicht leichten Transportgefäße, mit denen die ärmere Bevölkerung ihr Wasser aus der Donau schöpfte und es die 64 Stufen der Treppe am Nachtberg hochschleppen musste, wanderten von Hand zu Hand und forderten schon in leerem Zustand kindliche Muskelkraft heraus. Sie staunten nicht schlecht, als ihnen am Zopf einer Mitschülerin vorgeführt wurde, wie früher das meist bodenlange Haar von Frauen Stück für Stück in einer Schüssel gewaschen wurde, was zusammen mit dem Trocknen meist den ganzen Tag dauerte. Auch für die momentan noch laufende Josy Meidinger-Ausstellung fanden die Schüler noch Zeit. Die winzige Schere, die Rademacher ihnen dazu zeigte, löste Bewunderung aus. So macht Unterricht Spaß. (bece)