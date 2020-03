19.03.2020

Zu Hause den Rosenkranz beten

Aufruf des ernannten Bischofs Bertram Meier

Das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt hat sich durch die Corona-Pandemie radikal verändert. Viele Menschen sind verunsichert. Der ernannte Bischof von Augsburg, Bertram Meier, lädt deshalb am heutigen Donnerstag, 19. März, dem Gedenktag des heiligen Joseph, um 21 Uhr alle Gläubigen im Bistum Augsburg zu einem Rosenkranz-Gebet im Anliegen der Solidarität mit allen vom Coronavirus Betroffenen ein.

Bischof Bertram Meier übernimmt damit eine Initiative der italienischen Bischofskonferenz. Auch dort werden zur selben Zeit Millionen Menschen in ihren Wohnungen in diesem Anliegen den lichtreichen Rosenkranz beten. „Ich lade Sie ein, in ihren Familien, Wohngemeinschaften oder auch alleine: Beten wir gemeinsam den Rosenkranz für alle, die unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden. Hängen wir dazu ein weißes Tuch ins Fenster und stellen wir eine Kerze dazu. Es wäre schön, wenn am Donnerstagabend auch die Glocken unserer Kirchen um 21 Uhr für fünf Minuten mit in dieses Gebet einstimmen könnten.“

Wie bete ich den Rosenkranz? Auf den Seiten von katholisch.de (https://www.katholisch.de/artikel/41-das-rosenkranzgebet) gibt es eine hilfreiche Anleitung, wie der Rosenkranz gebetet wird und was es mit den Gesetzen und Geheimnissen auf sich hat. (nr)

Themen folgen