Zu viele Autos, zu wenig Platz

Der Stadtrat entschied sich gegen eine Einbahnstraße am Schwalbanger.

Kann eine Einbahnstraßenregelung Am Neufeld Entlastung für die Anwohner am Schwalbanger bringen?

Von Orla Finegan

Stadtrat Fritz Goschenhofer (CSU) ist einer der Glücklichen: Er hat eine eigene Garage. Gerade in seiner Wohngegend in der Heugasse spart er sich dadurch die langwierige Parkplatzsuche. Im gesamten Schwalbanger sind öffentliche Stellplätze rar und private Parkplätze noch rarer. Und sind die engen Straßen durch parkende Autos verstopft, erzählt Goschenhofer, hätten selbst die Garagenbesitzer Probleme vom Grundstück zu kommen.

Um endlich eine Lösung für das Parkproblem zu finden, versammelten sich im März rund 40 Anwohner im Bürgerhaus am Schwalbanger. Von Anwohnerparkausweisen bis zu Tiefgaragen reichten die Ideen, um mehr Platz für die Autos zu schaffen. Einer der Vorschläge, der am schnellsten umsetzbar wäre: eine Einbahnstraßenregelung, die den Verkehr von der Bäckerei Schlegl Am Neufeld über den Pettenkoferring, beziehungsweise über die Weiherleite und die Heugasse, zurück zur Augsburger Straße führen würde.

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (Freie Wähler) gefiel diese Idee, wie die Anwohner versprach auch er sich davon zusätzliche Stellplätze. Er reichte beim Ordnungsamt einen Antrag ein und Birgit Peter-Fest, die Leiterin des Amtes, ging der Sache nach. Ihr Fazit: Statt Parkplätze zu schaffen, müssten bei rechtsseitigem Parken 15 bestehende Plätze geopfert werden. Außerdem verhindere der Gegenverkehr ein „unkontrolliertes Durchrasen“ der Autofahrer. Ihre Empfehlung an die Mitglieder des Verkehrsausschusses: Keine Einbahnstraße einrichten, sondern die bestehenden Regeln beibehalten.

„Normalerweise müsste das Gegenteil der Fall sein“, sagte Pfahler etwas verwundert in der gestrigen Sitzung des Verkehrsausschusses über den Parkplatzschwund. Stadtrat Hans Schafferhans (SPD) hielt eine neue Verkehrsregelung in dem Gebiet auch noch aus einem anderen Grund für „kontraproduktiv“. Gerade für Awo-Mitarbeiter, die dort viele Essen und Kinder ausfahren würden, würde es einen großen Umweg bedeuten.

Unter diesen Umständen fand sich kein Befürworter mehr für den Beschluss, die Stadträte lehnten den Antrag einstimmig ab. Für Anwohner wie Stadtrat Goschenhofer, der kein Mitglied im Verkehrsausschuss ist, ändert sich vorerst also nichts. Er selbst hat großes Verständnis für jene Anlieger, die zum Parken auf die Straße ausweichen. „Die Vermieter sind am Zug“, mahnte er. „Sie müssen für Parkplätze am Grundstück sorgen.“ Viel zu lange sei das versäumt worden.

Auch ein weiterer Abschnitt der Augsburger Straße stand auf der Tagesordnung der Verkehrsausschuss-Sitzung: Wer aus dem Schwalbanger oder von der Beethovenstraße kommt und bei der Unterführung auf die Augsburger Straße auffahren möchte, muss vorschriftsmäßig nach rechts Richtung Kreisverkehr abbiegen – selbst wenn er eigentlich Richtung Feldkirchen möchte. Seit 2003 gilt diese Regel, die einen Rückstau an der Auffahrt verhindern sollte. Stadtrat Goschenhofer regte an, die Autofahrer wieder gleich links Richtung Feldkirchen abbiegen zu lassen. Das würde den Verkehrsfluss entspannen, begründete er den Antrag.

„Die Rettungskräfte sind absolut dagegen“, sagte Verkehrsreferent Pfahler mit Nachdruck, Verkehrspolizist Werner Schade lehnte eine Änderung der Abbiege-Regelung ebenfalls ab. Auch dieser Tagesordnungspunkt wurde einstimmig abgelehnt.

