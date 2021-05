Zuchering

Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Zuchering

Bei einem Wohnungsbrand in Zuchering wurden zwei Bewohner verletzt.

Am Montagmorgen kam es in einem Wohnhaus in Zuchering zu einem Brand. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Zuchering kam es am Montagmorgen. Das Feuer brach im Erdgeschoß des Gebäudes aus und erfasste mehrere Zimmer. Zwei Bewohner der betroffenen Wohnung wurden dabei verletzt. Brand in Zuchering: Feuerwehren haben Flammen schnell unter Kontrolle Die herbeigeeilten Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren bekämpften den Brand mit zwei C-Rohren und mehreren Trupps unter Atemschutz, heißt es in einer Pressmitteilung. Dabei hatten sie die Flammen schnell unter Kontrolle. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Im Einsatz waren neben dem Löschzug und dem I-Dienst der Berufsfeuerwehr Ingolstadt auch die Freiwilligen Feuerwehren Zuchering, Brunnenreuth und Hagau sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. (nr) Lesen Sie auch: Gastro, Freibad, Sport: In vielen Bereichen entfällt die Testpflicht



