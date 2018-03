vor 35 Min.

Zünftiges Starkbierfest der Jungen Union

Der Geist von Franz Josef Strauß gibt sich beim Bockbierfest der JU die Ehre – und rechnet mit der lokalen und der überregionalen Politik ab.

Von Xaver Habermeier

Jährlich einmal verlässt er seinen weiß-blauen bayerischen Himmel und landet auf der Erde, genauer gesagt im Neuburger Überlauf. Dort legt Franz Josef Strauß anstatt eines Klosterbruders beim Bockbierfest der Jungen Union los.

Auch wenn der Imitator Benjamin Machel hinsichtlich der Statur des Franz Josef Strauß erst noch einige Konfektionsgrößen zunehmen müsse – mit schwarzer Perücke, Nickelbrille, angedeuteten Bierbauch, stimmgewaltig und mit parodistischem Talent kam er an die Manier des Übervaters der bayerischen CSU nah heran. Seine Fastenpredigt zielt auf die große sowie auch lokale Politik. Er zieht kräftig vom Leder und lässt am Freitagabend die rund 80 Gäste mehrfach herzhaft auflachen und am Ende begeistert applaudieren.

Eingangs servierten die Ehrenamtlichen der Jungen Union (JU) neben dem Julius-Bock bayerische Leckerbissen. JU-Vorsitzende Marie-Luise Stadler versprach ein buntes Programm und schon legten die „Gaudi-Briada“ mit zünftiger Blasmusik los. Begleitet vom bayerischen Defiliermarsch betritt Franz Josef Strauß, alias Benjamin Machel, das Überlauf. So wie in den Vorjahren sind keine allzu heftigen Verbal-attacken auf eigene „Schwarze“ zu erwarten.

Entschuldigt hat der Redner Neuburgs OB, der eine Hüft-Operation auskuriert. „Ich habe ihm zum desinfizieren eine Flasche Neuburger Leitungswasser vom letzten Sommer geschickt, ordentlich durchgechlort, das kann er sich sauber einmassieren“. Noch dazu brennt dieses Wasser laut Facebookmeldung in allen Öffnungen. Bei einem Sprung in die große Politik zielte Franz Josef Strauß auf das Wahlergebnis. „Zu meiner Zeit hätte man dabei nicht über eine Regierungsbildung nachgedacht, sondern eher über den König-Ludwig-Gedächtnismarsch in den Starnberger See“.

Weiter erinnerte er, dass bei solchen Veranstaltungen früher immer ein Schnaps serviert wurde, der so viel Prozent hatte, wie die CSU Prozente bei der Wahl. „Wenn ihr so weitermacht, dann langt zum Bockbierfest 2019 ein Eierlikör“. Im Vergleich zur SPD hat laut dem Redner der Eierlikör 15 Prozent, „und er hat Eier“. Er wettert über den Koalitionsvertrag mit Weisheiten, etwa dass Wasser nass sei und die Nacht dunkel.

Zum Dieselskandal: „Ich glaube, das sind ein paar Umweltexperten am Werk, die sollten mal freiwillig wie die Affen bei VW zwei Wochen lang Abgas schnüffeln.“ Zum Haushaltsüberschuss sagte das Strauß-Double, dass dieses riesengroß sei. Anstatt über einen Chef der Tafel zu hetzen, solle man sich die Frage stellen, warum wir überhaupt so etwas wie eine Tafel bräuchten. Überhaupt müssten heutzutage ja selbst noch Rentner arbeiten, wie etwa Gerhard Schröder als Gazprom-Aufsichtsrat, oder Jupp Heynckes, der seine Rente beim FC Bayern aufbessern muss. „Wenn das so weitergeht, dann fängt Paul Leikam wieder bei der Stadt an, Addi Hausbeck und Heinz Enghuber bei der Bundeswehr und Fritz Goschenhofer bei der Bahn“, so der Redner.

Den Landrat Roland Weigert, den er als Schuldenkönig von Kleinhohrenried bezeichnet, hätte Strauß eher als Schatzmeister im Bistum Eichstätt vermutet. „60 Millionen Euro in den Sand setzen, das schafft er grad noch so“. Anschließend landet er bei der Wahl eines Landtagskandidaten. „Da kam also dieser selbst ernannte Goldfisch ins Haifischbecken und dachte, er verpasst den Männern einen ’Aschtritt‘“, so Machel und spielte auf Enghubers Konkurrentin Astrid Dengler an. Dazu kamen noch Vergleiche aus dem Sport und letztlich hat sich Matthias Enghuber mit 71 Stimmen vor seinen Konkurrenten durchgesetzt. Weitere Seitenhiebe richtete er an die Schmierer der Stadt und abgerundet hat er seinen Vortrag mit Kurznachrichten. Beispielsweise: Pkw Maut nur für Mütter, die ihre Kinder zur Schule fahren – Wenn Trump die Sonax Mauer sieht – Pleite Stadtwerke: Haushalt der Stadt Neuburg aufs Korn nehmen.

Nachdem sich Franz Josef Strauß wieder in seinen weiß-blauen Himmel verabschiedet hatte, sorgte Musiker Klaus Buckl mit „irdischen“ und selbst geschriebenen Gstanzeln für Musik. Eines blieb den Gästen erspart: Bockbier war ausreichend vorhanden und die drei Kanister Neuburger Leitungswasser, die Strauß angedroht hatte, konnten im Lager bleiben.