Zugfahrt endet unfreiwillig in Rohrenfeld

Ein 19-Jähriger aus Hütting muss während des Sturms einen Zug der Agilis verlassen, weil er kein Ticket für sein Fahrrad gelöst hatte. Der Vater ist entsetzt

Von Claudia Stegmann

Er hatte kein Ticket für sein Fahrrad gelöst und musste deshalb – weil er keine 60 Euro Bußgeld bezahlen wollte – den Zug der Agilis am Bahnhof Rohrenfeld unfreiwillig verlassen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Sturmtief „Fabienne“ über den Landkreis brauste. Dieser Vorfall, der seinen 19-jährigen Sohn am Sonntagabend ereilt hat, erzürnte Armin Kohler aus Hütting derart, dass er sich umgehend in einem Beschwerdebrief an die Agilis gewandt hat. Seine Kritik richtet sich in erster Linie an den Zugbegleiter, der durch seine Entscheidung „die Unversehrtheit und Gesundheit meines Sohnes aufs Spiel“ gesetzt habe. , heißt es in einer Mail, die Kohler an die Presse verschickt hat. Darin schildert er auch die Ereignisse, die zu seiner Beschwerde geführt haben.

Sein Sohn sei am Sonntagabend um 19.33 Uhr in Neuburg in den Zug nach Regensburg eingestiegen, wo er sein Studium beginnen wird. Neben entsprechendem Gepäck hatte er auch sein Fahrrad mit dabei. Der Student hatte zwar ein Ticket für sich gelöst, jedoch aus Unwissenheit keines für das Fahrrad, was kurze Zeit später der Zugbegleiter auch monierte. Der Student hätte daraufhin angeboten, die fehlenden 5,50 Euro sofort nachzuzahlen, was der Agilis-Mitarbeiter jedoch ablehnte. Stattdessen hatte der 19-Jährige die Wahl, entweder 60 Euro Bußgeld zu bezahlen, oder am nächsten Bahnhof auszusteigen und die fehlende Fahrkarte nachzulösen. Da er das erhöhte Beförderungsgeld nicht bezahlen konnte, habe sein Sohn beim nächsten Stopp in Rohrenfeld aussteigen müssen, schreibt Achim Kohler.

„Kein Verständnis“, dass der Sohn bei Sturm „ausgesetzt“ wird

Normalerweise hätte der Student dort ein Ticket für sein Rad am Automaten kaufen und dann mit dem nächsten Zug nach Regensburg weiterfahren können. Doch unglücklicherweise musste die Agilis auf der Donautalstrecke wegen des Sturms nur kurze Zeit nach dem Vorfall den Zugverkehr einstellen, weil Äste und Bäume die Bahngleise blockierten. Der junge Mann war deshalb „in dem extrem entlegenen Bahnhof Rohrenfeld“ gestrandet. Achim Kohler sei deshalb nichts anderes übrig geblieben, als seinen Sohn abzuholen und ihn trotz des unwirschen Wetters mit dem Auto nach Regensburg zu fahren.

„Ich habe kein Verständnis dafür, wenn mein Sohn bei Sturm ausgesetzt wird“, sagt Kohler im Gespräch mit der Neuburger Rundschau. Er hätte sich stattdessen mehr Kulanz seitens des Mitarbeiters in Richtung „Jetzt zahl’ die fünf Euro, aber beim nächsten Mal kostet es 60 Euro“ gewünscht.

Während die Agilis bestrebt ist, die Angelegenheit mit Achim Kohler und seinem Sohn zu einem einvernehmlichen Ende zu bringen, stellt sich Pressesprecherin Katharina Ziegler schützend vor den Zugbegleiter. Dass der 19-Jährige den Zug verlassen musste, sei mitnichten einem „Rauswurf“ gleichzusetzen, sondern entspreche den geltenden Beförderungsrichtlinien. Wer kein gültiges Ticket habe, müsse entweder ein Bußgeld bezahlen, oder eben den Zug verlassen und könne später mit einem entsprechenden Fahrschein die Fahrt fortsetzen. Ein Kauf von regulären Tickets im Zug sei nicht möglich, betont sie. Diese würden nur in begründeten und strikt geregelten Fällen ausgegeben – etwa, wenn der Automat am Haltepunkt nachweislich defekt ist. Für vergessene oder aufgrund von Unwissenheit nicht gelöste Fahrscheine gelte diese Regelung jedoch nicht.

Am Bahnhof Rohrenfeld kam der junge Mann aus Hütting nicht weiter

Das Bußgeld hätte der junge Mann nach Auskunft von Agilis übrigens entgegen der Schilderung von Achim Kohler nicht sofort entrichten müssen. Stattdessen hätte er eine Zahlungsaufforderung bekommen, mit der er seine Fahrt nach Regensburg hätte fortsetzen können. Das Geld hätte er dann später überweisen bzw. dagegen Einspruch einlegen können. Dies habe der Student allerdings abgelehnt.

Dass der Vorfall zu allem Ärger mit dem Sturm kollidiert sei, bedauert die Unternehmenssprecherin sehr. Zu diesem Zeitpunkt habe der Zugbegleiter aber nicht wissen können, dass eine knappe Stunde später die Zugstrecke gesperrt werden würde.

