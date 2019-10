vor 7 Min.

Zum 3. Oktober: Festsitzung des Stadtrates heute

Melinda Crane ist am Mittwoch Gastrednerin bei der Festsitzung des Ingolstädter Stadtrates zum Tag der Deutschen Einheit im Lechner Museum.

Heute findet um 19 Uhr im Lechner Museum erstmals eine öffentliche Festsitzung des Ingolstädter Stadtrats zum Tag der Deutschen Einheit statt. Gastrednerin ist die US-Amerikanerin Melinda Crane. Die Zeithistorikerin spricht zum Thema „Die Politik der Wut: Wie schwindendes Vertrauen die Demokratie herausfordert”. In ihrem Vortrag analysiert Crane laut Ankündigung der Stadt „die aktuellen politischen Geschehnisse und prognostiziert künftige Auswirkungen durch Einflussfaktoren wie beispielsweise Social Media.“ Die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands komme dabei ebenso zur Sprache wie große weltpolitische Veränderungen, heißt es weiter.

Crane kam 1983 mit einem Sti-pendium des DAAD nach Deutschland. Was als Forschungsaufenthalt gedacht war, wurde zu einer „lebenslangen Beziehung“: Aus Interesse an Deutschland, seiner Geschichte und Identität entschied sich Melinda Crane zu bleiben. Heute ist sie politische Chefkorrespondentin für die englischsprachigen Sendungen bei Deutsche Welle TV und eine gefragte Rednerin.

Crane studierte Zeitgeschichte und Jura und promovierte über die politische Ökonomie der Entwicklungshilfe. Später forschte sie an der Universität Frankfurt, war für die Vereinten Nationen in Bangkok tätig und arbeitete für verschiedene Anwaltskanzleien in den USA.

Die musikalische Umrahmung der Festsitzung übernimmt das „BlechReiz BrassQuintett“. (nr)

Weitere Informationen zur Festsitzung des Stadtrates gibt es im Internet unter

www.inkult-ingolstadt.de

