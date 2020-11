12:00 Uhr

Zum 60. Geburtstag von Heinrich Seißler: „Ich fühle mich wie mit 40“

Plus Der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler wird am heutigen Mittwoch 60. Seinen Ehrentag ausgiebig zu feiern, ist coronabedingt nicht möglich – doch das lässt sich eventuell noch nachholen.

Von Ute De Pascale

Wirft man einen Blick in Wikipedia, taucht auch glatt der Name „Heinrich Seißler“ auf. Deutscher Kommunalpolitiker. Passt! Bürgermeister. Passt! Schwerpunkte seiner Arbeit: „der Ausbau des örtlichen Straßennetzes“ oder „die Erschließung neuer Baugebiete“. Und wie das passt! Doch Moment mal: SPD statt Freier Wähler? Geboren 1926 statt 1960? Und was, bitteschön, hat Heinrich Seißler mit Neu-Ulm am Hut?

Schließlich muss der Königsmooser Bürgermeister nicht explizit betonen, wie sehr er, der Vorsitzende der Stiftung Donaumoos, sich dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verbunden fühlt. Weil in seinen Augen immer dieses gewisse Funkeln aufblitzt, sobald er von seiner Heimat und den hier lebenden Menschen spricht. Dass Wikipedia einen Namensvetter führt, dessen Lebensweg dem seinen in nicht wenigen Punkten ähnelt, war ihm bislang nicht bekannt, gesteht der hiesige Heinrich Seißler.

Heute wird er 60: Pünktlich um 7.15 Uhr sitzt Heinrich Seißler täglich in seinem Büro. Bis zu 60 Arbeitsstunden wöchentlich plus Wochenendtermine kommen in Nicht-Corona-Zeiten gerne mal zusammen. Sein Rüstzeug holte er sich in einer unbeschwerten Kindheit und Jugend. Bild: Ute De Pascale (1), privat (3)

Aufgewachsen in einer Art möslerischem Mikrokosmos („Ich hatte vielleicht hundert Meter zur Schule, das Gleiche in die Kirche und 150 Meter zum Sportplatz; alles, was ich brauchte, habe ich fußläufig erreicht“), lebt Seißler heute mit seiner Frau Brigitte (verheiratet seit 22. Februar 1980) wieder in Untermaxfeld. Eine „total unbeschwerte Kindheit“ hat er hier zusammen mit seinen vier Geschwistern und den Nachbarskindern genossen. Und nein, wiegelt er ab, die Nähe zu den Menschen mache es keineswegs komplizierter, hier Gemeindeoberhaupt zu sein.

Freilich verändere man sich mit dem Amt, aber: „Ich gehe mit allen Leuten so um, wie ich gerne hätte, dass man mit mir umgeht.“ Was auch funktioniere - zumindest meistens. Denn Momente, in denen er „zintig“ wird, die gebe es schon auch, gesteht der Königsmooser Bürgermeister. Wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, zum Beispiel. Oder angesichts übersteigerter Anspruchsdenken mancher. Und mit Unpünktlichkeit hat er ebenfalls so seine Probleme. Aber Heinrich Seißler weiß auch: „Mit zunehmendem Alter hat man seine Emotionen im Griff.“

Wobei ihm da auch sein Humor zugutekommen dürfte, der im Gespräch mit ihm nicht selten durchspitzelt. Ebenso die Tatsache, dass ihm seine Arbeit enormen Spaß macht – und das, obwohl er vor seiner Wahl im Mai 2008 „keinen blassen Schimmer“ hatte, was mit dem Bürgermeisteramt auf ihn zukommt. Umso besser, dass er, der „Nicht-Verwaltungsmensch“, dann eine tipptopp funktionierende Verwaltung vorfand, „mit hochmotivierten Leuten, von denen mich jeder unterstützt hat“.

Verwaltung hin oder her – eine kaufmännische Ausbildung, wie er sie von der Neuburger Firma Munzinger mitbrachte, dürfte ja nicht die schlechteste Vorbereitung auf den Bürgermeisterjob gewesen sein, oder? „Die hat mir geholfen, grade wenns um Haushalt oder Geld geht“, antwortet Seißler. „Sehr konservativ“ habe er seinen Beruf erlernt und genauso versuche er auch im Rathaus zu arbeiten, wo er sein Amt von Gusti Schmid (wie Seißler ebenfalls von den Freien Wählern) übernommen hat.

Dass - explizit nachdem Königsmoos mit einem weiblichen Gemeindeoberhaupt ja schon mal um einiges progressiver unterwegs war - heute keine Frau im Gemeinderat vertreten ist, so recht nachvollziehen kann Seißler das nicht. Dabei gäbe es doch engagierte Kandidatinnen in der Gemeinde. „Frauen wählen keine Frauen“ – so sein Erklärungsversuch.

Die Kindergarten-Bürgerentscheide bezeichnet Seißler als seine bislang schwerste Zeit im Amt. Und jetzt Corona. „Weil man täglich mit veränderten Voraussetzungen arbeiten muss und die Akzeptanz in der Bevölkerung langsam schwindet.“ Und weil jegliches kulturelle und gesellschaftliche Leben brach liege. „Ich hatte noch nie auch nur annähernd so viele freie Wochenenden wie jetzt“, sagt Seißler – und es ist offensichtlich, dass er das keineswegs positiv meint. Denn der Austausch mit den Menschen fehlt ihm. Bedeutend lieber blickt er auf die Schulsanierung zurück. „Das macht das Amt so schön, weil man so wahnsinnig viel bewegen kann, wenn alle zusammen helfen“, findet er. „Freilich sind wir mal anderer Meinung, aber wenn sie gebraucht werden, sind sie alle da“, lobt Seißler die Königsmooser.

Seißler erlebt 60. Geburtstag nicht als Zäsur

„60 ist das neue 40“ – an diesem Spruch sei schon etwas Wahres, findet Seißler. „Als ich 20 war, waren 60-Jährige alt. Ich hingegen fühle mich wie mit 40.“ Weshalb er den runden Geburtstag nun auch keineswegs als Zäsur erlebe und entsprechend nichts zu ändern gedenke. „So lange ich hier herinnen bin, ist der Tagesablauf ohnehin vorgegeben“, sagt er. Wie lange dieses „Hier herinnen“ noch andauert, hat er exakt vor Augen: 2026 ist Schluss mit dem Bürgermeisterjob. Anders als so mancher Kollege werde er danach auch nicht mehr politisch mitmischen. „Im Kreis eventuell, aber in der Gemeinde nicht“, sagt Seißler.

Gibt es denn eine Art politisches Herzensprojekt, das er in den verbleibenden Jahren noch anpacken möchte? Einiges, antwortet er: die Erweiterung der Kläranlage mit Karlshuld, Baugebiete wie Infrastruktur voran- sowie Brückenbauwerke in Schuss bringen; dann der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbeschulung, wofür es zusätzliche Räume in der Schule bräuchte; auch Senioren und Tagespflege liegen ihm am Herzen. Ganz besonders aber will er dafür ackern, wieder einen Arzt in die Gemeinde zu holen.

Die Feier soll irgendwann mit Freunden und Familie nachgeholt werden

Seinen 60. zusammen mit Wegbegleitern und Freunden zu begehen, lasse sich ja eventuell nachholen, sinniert Seißler. Würde nicht Corona dazwischenfunken, hätte der Königsmooser Bürgermeister nämlich gerne gefeiert „wie der Hirschbeck Schorsch von Rennertshofen“; will heißen: mit Weißwurstfrühstück für Kollegen, Vereine, Pfarrer sowie privat mit seiner Kegelgruppe und natürlich „mit meiner Family“, zu der neben der Gattin Kinder im Alter von 40, 29 und 27 Jahren zählen – und wenn Heinrich Seißler von ihnen spricht, dann funkeln seine Augen gleich noch ein bisschen mehr.

