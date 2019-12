16:37 Uhr

Zum Sex gezwungen? Richter glaubt ihr nicht

Eine 48-Jährige war wegen falscher Verdächtigung angeklagt. Nach drei Verhandlungstagen fiel das Urteil.

Von Gloria Geissler

Am Ende war es relativ eindeutig. Richter Armin Veh glaubte der Angeklagten nicht. Zu sehr passe ihr Verhalten nach der angeblichen Tat zu einem Racheakt, als dass er ihr glauben könne. Die Frau aus dem westlichen Landkreis hatte behauptet, von ihrem Ex-Liebhaber zum Sex gezwungen worden zu sein. Sie stand deswegen gestern wegen falscher Verdächtigung vor Gericht. Es war der dritte Verhandlungstag.

Richter Veh hatte sich schon an zwei vorherigen Terminen bemüht, Licht ins Dunkel zu bringen in einer Geschichte, die von unerwiderter und enttäuschter Liebe, vom Verlassenwerden und Versöhnen handelt. Die 48-Jährige hatte – immer wieder unter Tränen – beteuert, dass der Mann, mit dem sie fast vier Jahre eine Beziehung hatte, an einem Oktobertag im vergangenen Jahr über die geöffnete Terrassentüre in ihre Wohnung eingedrungen war und sie gegen ihren Willen zum Sex gezwungen hatte.

Sex war gegen ihren Willen

Angezeigt hatte sie das Vergehen nicht. Erst nachdem die Frau wiederholt Nacktbilder von dem 46-Jährigen an vermeintliche Affären verschickt und ihn über Facebook verunglimpft hatte, zeigte der Mann die Frau aus dem Landkreis an. In der polizeilichen Vernehmung berichtete die 48-Jährige schließlich von der angeblichen Vergewaltigung. „Eine falsche Verdächtigung ist kein Delikt, mit dem zu spaßen ist“, ermahnte sie Richter Veh bei der Urteilsverkündung. „Damit kann man Menschen an den Rand der Existenzvernichtung bringen.“

Um zu verstehen, was vorgefallen ist, muss man etwas weiter in die Vergangenheit blicken. Die Frau hatte sich in den Mann aus Ingolstadt verliebt und mit ihm eine – in ihren Augen – feste Beziehung geführt. Er jedoch, so sagte er es am ersten Verhandlungstag vor Gericht, sah das Verhältnis eher als lose an. Dementsprechend war die 48-Jährige auch nicht die einzige Frau in seinem Leben. Mindestens eine weitere Affäre hatte er parallel laufen. Als die 48-Jährige das bemerkte, schrieb sie die Konkurrentin an und erzählte ihr von der Untreue des Mannes. Die andere beendete daraufhin das Verhältnis zu dem Ingolstädter. Die 48-Jährige jedoch schien erleichtert zu sein, zumindest eine Geliebte ausgestochen zu haben. Nun gelte es, noch eine weitere Nebenbuhlerin auszuschalten. So schrieb sie es sinngemäß in einem Chatverlauf, der dem Gericht vorlag. „Das zeigt mir, dass sie die Hoffnung hatten, dass der Mann nun endgültig nur noch ihnen gehört“, sagte Veh. Aber er habe sich nicht einfangen lassen und sein „Hallodri-Leben“ so weitergeführt wie bisher. „Nachdem er Sie wegen der Nacktbilder angezeigt hatte, war Ihnen klar, dass es die Beziehung, die Sie sich wünschen, nicht geben wird“, so der Richter. Die Verdächtigung eine logische Konsequenz.

Nacktbilder an andere Frauen verschickt

Veh verurteilte sie deswegen zu 150 Tagessätzen á 40 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte 160 Tagessätze gefordert, Rechtsanwältin Carolin Schaal einen Freispruch. Sie hielt den Ex-Partner sowie eine weitere Zeugin für unglaubwürdig und appellierte an Richter Veh: „Wenn das Gericht auch nur den geringsten Zweifel hat, ist ein Freispruch die Konsequenz.“ Ohne Erfolg.

