Zum Tod von Karin Kettlitz: „Wandern war ihr Leben“

So kannte man Karin Kettlitz: Nach dem Internationalen Wandertag 2007 in Rennertshofen.

Rennertshofen trauert um Karin Kettlitz. Besonders für einen Verein setzte sich die Rennertshoferin viele Jahre lang besonders ein.

Von Manfred Dittenhofer

Auf sie konnte man sich verlassen. Sie versprühte Lebensfreude. Sie packte kräftig mit an und war Chefin. Wenn Peter Eglauer an Karin Kettlitz denkt, dann fallen ihm diese Attribute ein. Peter Eglauer war viele Jahre Vorsitzender der Usseltaler Wanderfreunde, Karin Kettlitz über mehrere Jahrzehnte Schirmherrin und auch im Vorstand aktiv. Anfang Februar ist die Rennertshoferin verstorben.

Eglauer lernte Karin Kettlitz Anfang der 90er Jahre kennen. 1989 war der Rennertshofener zum Vorsitzenden des Wandervereins gewählt worden. „Aber wir hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Schirmherren für den Verein.“ Eglauer hätte sich damals Wolfgang Fürmann gut in dieser Position vorstellen können. Deshalb schaute er bei der Firma Kettlitz vorbei. Fürmann winkte allerdings ab – keine Zeit. „Aber frag doch meine Chefin.“ Gesagt, getan: Peter Eglauer sprach Karin Kettlitz an. Und von da an hatten die Wanderfreunde eine Dame, unter deren Schirm sie sich immer wohlfühlten.

Karin Kettlitz hat viel für das Vereinsleben in Rennertshofen getan

„Sie war unserem Verein mehr als ein Vierteljahrhundert treu verbunden.“ Ob es die Weihnachtsfeier des Vereins war oder das alljährliche Schinkenessen, Karin Kettlitz lud immer gerne in das Casino ihres Unternehmens ein. Sie arbeitete tatkräftig bei Vereinsveranstaltungen mit. Bei den Sommerfesten des Vereins war sie ein zuverlässiger und immer gern gesehener Gast. Auch nach Auflösung des Wandervereins war sie oft mit Peter Eglauer in der Gegend unterwegs. „Wandern war unser Leben, war ihr Leben.“ Nicht nur Peter Eglauer vermisst seine Wanderfreundin.

Auch in anderen Vereinen hat sie sich gerne und mit viel Engagement eingebracht. Allen voran bei den First Respondern. Auch dort war Karin Kettlitz sehr aktiv im Vorstand tätig. Und beim FC Rennertshofen lief keine Tombola ohne Kettlitz-Gewinne. Die Rennertshofener haben eine große Rennertshoferin verloren. Dazu Peter Eglauer: „Über ihren Tod hinaus fühlen wir uns mit ihr verbunden und werden sie niemals vergessen.

