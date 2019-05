02.05.2019

Zum Wiesnausklang fliegen die Fäuste

Schlägereien trüben letzten Abend in Karlshuld. Polizei zieht aber insgesamt eine positive Bilanz

Die insgesamt positive Bilanz des Karlshulder Volksfest wurde laut Polizei zum Ende der sechstägigen Feierlichkeiten durch mehrere Körperverletzungen getrübt. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. In fast allen Fällen dürfte als Ursache der Aggressionen zu viel Alkohol im Spiel gewesen sein.

In der Nacht auf den Maifeiertag schlug zunächst gegen 20.20 Uhr ein 23-jähriger Karlshulder einem 22-Jährigen aus Karlskron mit der Hand ins Gesicht. Der Geschädigte meldete sich anschließend bei der Polizei. Seine linke Gesichtshälfte war deutlich gerötet.

Gegen 22.30 Uhr wurde den Beamten der mobilen Wache eine Schlägerei mit mehreren Beteiligen im Bereich des Eingangs zum Festgelände mitgeteilt. Ein 26-Jähriger aus Königsmoos soll laut Zeugen von mehreren, etwa 20 Jahre alten Tätern geschlagen worden sein. Die Polizisten stellten die Personalien der möglichen Tatverdächtigen fest.

Etwa um 23.30 Uhr gerieten ein 23-jähriger und ein 19-jähriger Karlshulder sowie ein 20-jähriger und ein 19-jähriger Neuburger aneinander und mussten von der Polizei getrennt werden. Der Älteste der Kontrahenten war bereits an der Auseinandersetzung um 20.20 Uhr beteiligt gewesen. Der 20-Jährige wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten und folgte auch einem Platzverweis nicht, sodass er in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in der Arrestzelle verbringen musste. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Auf der Neuburger Straße kam es schließlich gegen 0.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Karlshulder und einer Gruppe ebenfalls junger Erwachsener. Der Karlshulder schlug einer 18-jährigen Neuburgerin mit einem Bierkrug ins Gesicht, sodass die junge Frau am rechten Auge leicht verletzt wurde. (nr)

