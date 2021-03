vor 58 Min.

Zum ersten Mal gibt es 2021 in Neuburg einen Jugendkulturpreis

Ab sofort nimmt das Neuburger Kulturamt Vorschläge für den Jugendkulturpreis in Neuburg entgegen. Wer sich dafür qualifizieren kann.

Seit 2000 verleiht die Stadt Neuburg den Kulturpreis. In diesem Jahr soll erstmals auch ein Jugendkulturpreis übergeben werden. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, nimmt das Amt für Kultur und Tourismus ab sofort und noch bis zum 1. Mai Vorschläge für diese Auszeichnung entgegen.

Jungendkulturpreis in Neuburg geht zurück auf einen Antrag im Stadtrat

Die neue Würdigung kultureller Leistungen, die junge Neuburgerinnen und Neuburger erbringen können, geht auf eine Initiative des ehemaligen Stadtrats Fritz Goschenhofer zurück, der im Februar 2020 einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Das Kulturamt hat nun Richtlinien erarbeitet, die eine Vergabe im zweijährigen Rhythmus vorsieht. Demnach sollen besondere Leistungen in Bildender Kunst, Literatur, Musik und Tanz sowie weiteren kulturellen Bereichen ausgezeichnet werden. Die Preisträger beziehungsweise Gruppenmitglieder dürfen nicht älter als 27 sein und müssen den Wohnsitz in Neuburg haben. Bei Gruppen müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder ihren Erstwohnsitz in Neuburg haben. Dotiert ist der Jugendkulturpreis mit 1000 Euro.

„Wir möchten mit dem Preis Ansporn und Anerkennung dazu geben, die Werte kultureller Leistungen zu erhalten und zu intensivieren“, verdeutlicht Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl. Unterstützt wird das Vorhaben von Jugendreferentin Julia Abspacher und Kulturreferentin Gabriele Kaps.

2021 soll es als Besonderheit sogar zwei Jugendkulturpreisträger in Neuburg geben

Gleich zur Premiere gibt es eine Besonderheit. So haben die Auszubildenden der VR Bank Neuburg-Rain Ende vergangenen Jahres 1000 Euro mit der Maßgabe gespendet, diese für einen kulturellen Zweck zu verwenden. In Absprache mit dem Jugendparlament vergibt die Stadt Neuburg zum Auftakt nun gleich zwei Jugendkulturpreise, um mehr jungen Kulturschaffenden eine Bühne zu bieten.

Bis zum 1. Mai haben alle Neuburger und gesetzlichen Vertreter von Kultureinrichtungen das Recht, unter Beachtung der Vergabekriterien Vorschläge einzureichen. Diese gehen dann an kultur@neuburg-donau.de oder per Post an das Kulturamt, Residenzstraße A 66, 86633 Neuburg an der Donau. Die Preise sollen am 18. November 2021 gemeinsam mit dem regulären Kulturpreis im Stadttheater vergeben werden, heißt es abschließend. (nr)

Lesen Sie dazu auch: