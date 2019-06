vor 48 Min.

Zurück in die Zukunft

Ingolstadt gründet die Wissenschaftsstiftung Ignaz Kögler und will damit den Uni-Standort stärken

Von Manfred Dittenhofer

Die Stadt Ingolstadt ist einen weiteren Schritt in Richtung Wissenschaftsstandort gegangen. Am Dienstag unterzeichnete Oberbürgermeister Christian Lösel die Gründungsurkunde für die „Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler“. Mit ihr soll Exzellenz-Forschung, insbesondere an Projekten aus dem digitalen Bereich, am Standort Ingolstadt auf- und ausgebaut werden.

Ingolstadt soll wieder das werden, was es bis vor gut 200 Jahren schon einmal war. Ein wichtiger Wissenschaftsstandort in Bayern und Deutschland. Schließlich wurde 1472 an der Donau die erste Landesuniversität gegründet, die dann 1800 zuerst nach Landshut und später nach München verlegt wurde. Erst 1989 kehrte Forschung und Lehre nach Ingolstadt zurück. Mit der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WFI) der Katholischen Universität Eichstätt und anschließend mit der Fachhochschule, heute Technische Universität Ingolstadt (THI), zogen Professoren und Studenten wieder in Ingolstadt ein. Heute zeigt sich Ingolstadt mit dem Fraunhofer Forschungsinstitut und ein Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen als aufstrebender und wichtiger Standort für praxisnahe Forschung und Lehre.

Die Wissenschaftsstiftung ist zunächst mit drei Millionen Euro dotiert, wie Lösel erklärte: „Die Stiftung ist Teil Ingolstädter Digitalisierungsstrategie. Ziel ist, anwendungsorientierte Forschung im Spitzenbereich zu unterstützen.“

Neben Lösel bilden den Wissenschaftsrat unter anderem die Präsidenten der KU, Gabriele Gien, und der THI, Walter Schober. Gien sieht die gemeinsamen Werte in der Stiftung vereint. Für Schober ist die Stiftungsgründung ein wichtiger strategischer Schritt für Ingolstadt. Das Feuerwerk der Initiativen müsse nun mit einem Aufbau der Studierenden verknüpft werden. Momentan hat Ingolstadt, THI und WFI zusammengenommen, rund 7.000 Studierende. Bis 2030 sollen es 10.000 sein.

Benannt ist die Stiftung übrigens nach Ignaz Kögler. Der Jesuit (1680-1746) stehe stellvertretend für alle namhaften Ingolstädter Forscher in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie Oberbürgermeister Lösel beim Festakt erklärte. Kögler lehrte in Ingolstadt und als hoch angesehener Wissenschaftler am chinesischen Kaiserhof. „Er wirkte als Brückenbauer zwischen Kontinenten, Ländern und Kulturen.“

