Zurück in die wilde Zeit des Rock’n’Roll

Das Jugendtheater der Rennertshofener Theaterfreunde spielt ab 3. Mai „Wob-baba-luba“. Worum es in dem Stück geht.

Von Michael Geyer

Die alteingesessenen Rennertshofener können sich vielleicht noch an die Zeit erinnern: Wie war das noch Ende der 50er Jahre? Das Wirtschaftswunder kam in Fahrt, die heranwachsende Wohlstandsgesellschaft hatte wieder Geld fürs Vergnügen. Man ging ins Kino und gönnte sich auch mal einen Besuch im Gasthaus. Die Jugend hatte ihren eigenen Stil entdeckt, beeinflusst von Strömungen, die über den Ozean schwappten: Rock’n Roll, Pettycoat und Jeans. Wer was auf sich hielt, trug auch Sakko oder Lederjacke.

Das war in Neuhausen auch nicht anders. In diesem Münchener Stadtteil spielt nämlich in einem Friseursalon die unterhaltsame Mundart-Komödie des Rennertshofener Jugendtheaters, das der Erfolgsautor Peter Landstorfer geschrieben hat. „Wob-baba-luba“ heißt es und entführt die Zuschauer in die wilde Zeit des Rock’n’Roll. Nur dass die Neuhausener in den Zirkus Krone zum Catchen oder aufs Oberwiesenfeld zum Sandbahnrennen gingen. Aber einen „Hobel“ hatten viele der jungen Burschen, die was auf sich hielten und Eindruck bei den jungen Damen schinden wollten. Wenn’s gut lief, ließ sich so ein „steiler Zahn“ auch gerne zu einem Ausritt überreden, sowohl in Ranzhof als auch in Neuhausen.

„Es ist ein typisches Jugendstück. Eine Clique rund um Anführer Casablanca gibt die Regeln vor. Wer dazu gehören will, muss sich unterordnen. Doch nicht alle, wie der schüchterne Buale, wollen sich anpassen. Letztlich stellt die geradlinige Elli alles in Frage. Das sorgt für Konfliktstoff und bringt Menschen immer mehr auseinander als zusammen. Freundschaften werden auf eine harte Probe gestellt“, sagt Jugendleiterin Martina Weigl, die sich das Stück schon lange gewünscht hatte.

Das Jugendtheater Rennertshofen spielte schon einmal ein Stück aus einer anderen Zeit

„Es ist eine Katastrophe“, hält Bühnenbauer Marion Franke dagegen. Allerdings meint er es nicht so ernst, er will nur die viele Arbeit ansprechen, die er zusammen mit Christoph Hosemann & Co. in die Bühne mit ihren vier Spielorten Treppe, Hausflur, Friseursalon und Nebenzimmer gesteckt hat. Noch ein paar Kleinigkeiten, dann passt alles. Das original Kreidler „Florett“ hat schon genauso seinen Platz gefunden wie die bonbonfarbenen Friseursalonsessel. Auch Mario Franke und Tom Feldmann & Co sind bei Licht/Ton und Technik bestens vorbereitet. Um die Maske kümmert sich Sylvia Metzker und Claudia Riedelsheimer fungiert als Souffleuse. Peter Fürst, der zusammen mit ihr Regie führt, ist schon recht zufrieden: „Die Schauspieler lassen sich immer mehr auf ihre Rollen ein. Es ist gar nicht so einfach, das Lebensgefühl dieser Zeit nachzuempfinden, wenn man keinen Bezug dazu hat.“

„Uns macht das Stück Spaß“, sagen die jungen Schauspieler, die seit Anfang des Jahres proben. Sie finden es gut, dass sie sich auf der Bühne wieder einmal mit einem bestimmten Jahrzehnt aus der Vergangenheit ihrer Eltern einlassen dürfen. Der „Fußballkini“, den sie 2016 aufgeführt hatten, spielte in den 60er Jahren. Jetzt sind die 50er dran. Allerdings seien die Klamotten schon etwas gewöhnungsbedürftig. Die Zuschauer jedenfalls dürften sich auf eine spannende Geschichte über Freundschaft, Ehrlichkeit und Selbstvertrauen in drei kurzweiligen Akten freuen.

Das Stück wird im ehemaligen Dirnbräusaal neben der Sportsbar & Lounge in der Industriestraße 1 in Rennertshofen aufgeführt. Termine sind am 3., 4., 10. und 11. Mai jeweils um 20 Uhr. Am 5. Mai beginnt die Vorstellung bereits um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Getränke Hörl (sieben Euro, bis 16 Jahre vier Euro).

