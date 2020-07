vor 48 Min.

Zurück zur Naturerziehung in Neuburg-Rödenhof

Plus Die Besichtigung der möglichen „Kindergärtnerei“ im Neuburger Stadtteil zieht hunderte Besucher an. 26 Anmeldungen liegen bereits vor. Der Referent sieht eine „charmante Lösung“.

Von Winfried Rein

„Zurück zur Natur“ wollen die Impulsgeber eines grünen Kindergartens im Stadtteil Rödenhof. Das Interesse an einer solchen „Kindergärtnerei“ ist erheblich, beim Besuchertag am Samstag schauten junge Eltern, Omas, Opas und politische Mandatsträger in Serie an dem potenziellen Standort vorbei.

Aus dem „Lebenswerk“ von Hauptinitiatorin Manuela Meier könnte also etwas werden. Mit einer derartigen Entschlossenheit präsentierte die 53-jährige Erzieherin und Gärtnerin ihr Projekt, dass man ahnt, sie wird es nicht mehr loslassen. Unter die laufenden Führungen am Samstag mischten sich auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider.

Es gibt bereits 26 Anmeldungen für die "Kindergärtnerei" in Rödenhof

Manuela Meier hat nach eigener Aussage bereits 26 Anmeldungen für ihre „Kindergärtnerei“. Wenn alles gut laufe, will sie im Februar 2021 mit einer weiteren Erzieherin und Praktikantinnen starten. Die ehemalige Leiterin des Kindergartens Rennertshofen weiß, dass sie eine Bedarfsermittlung, ein pädagogisches und finanzielles Konzept und letztlich Genehmigungen des Jugendamtes, der Stadt und der Regierung von Oberbayern benötigt. All diese Dinge seien beantragt und am Laufen.

Die Initiatorin plädiert dafür, die Kinder für die Natur zu interessieren und zu aktivieren. Ein grünes Paradies mit kleinen Pfaden zwischen Gemüsebeeten, seltenen Kräutern, Hügeln und Teich, Imkerei, Hühnern, Windrad und Raupenhotels hält sie für ideal geeignet. Von der weitläufigen Anlage, die Gärtner Franz Wieland zwischen Rödenhof und der Bahnlinie bei Heinrichsheim angelegt hat (als Erbe seines Großvaters Jakob Griebel), wollen die Träger des möglichen Kindergartens 1300 Quadratmeter pachten. Im Winter und bei ganz schlechtem Wetter ziehen sich die Schützlinge und ihre Betreuerinnen in ein aufgerüstetes Gewächshaus zurück. In einer kleinen Küche wollen sie Gemüse und eigene Produkte zubereiten.

Die Akteure der "Kindergärtnerei" hoffen noch auf Sponsoren

Die Infrastruktur des Geländes reicht noch nicht aus. So muss der Eigentümer etwa eine Sanitäranlage erstellen lassen. Die Akteure hoffen auf Sponsoren wie etwa die Firma Münsinger (Blossenau), die sich um Erdaushub gekümmert hat und beim Pflastern des Gewächshauses hilft. Ist der Kindergarten genehmigt, übernehmen Stadt und Freistaat 80 Prozent der Personalkosten. Den Rest muss der Träger selbst aufbringen. Die Gebühren werden etwas höher als beim konventionellen Kindergarten, aber trotzdem im Rahmen sein, überlegt Manuela Meier.

Das wachsende Interesse für den grünen Kindergarten im Rödenhof beeindruckt die Lokalpolitiker. Referent Matthias Enghuber hat die Anlage ebenfalls besichtigt und zeigt sich aufgeschlossen. „Die Kindergärtnerei ist eine charmante Idee“, findet der Landtagsabgeordnete, „wenn alle Erfordernisse zu erfüllen sind, wird sich die Stadt wohl nicht verschließen.“