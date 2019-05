00:34 Uhr

Zuschuss zur Urlaubskasse

Rosemarie Sellien aus Burgheim hat die 1000 Euro gewonnen

Von Dorothee Pfaffel

Welchen Gegenstand auf dem Foto gab es früher nicht? Rosemarie Sellien aus Burgheim hat genau hingeschaut und 1000 Euro beim Retro-Rätsel unserer Zeitung gewonnen.

Ein E-Bike, wie am Mittwoch auf dem Bild im Bayern-Teil unserer Zeitung rechts unten zu sehen war, existierte 1967 noch nicht – das war der 81-Jährigen gleich klar. Also schickte ihr Mann Peter für sie eine SMS mit der Koordinate B2 an die angegebene Gewinn-Hotline. Am Nachmittag kam dann der Anruf aus Augsburg und das Ehepaar Sellien erfuhr von seinem Glück.

„Ich war total überrascht und hab’ es gar nicht fassen können“, erzählt Rosemarie Sellien. „Heute Morgen haben wir noch Witze gemacht und gesagt: ‘Immer gewinnt jemand anderes’ oder: ‘Frau Sowieso hat unser Geld geklaut’“, fügt ihr Ehemann Peter hinzu und lacht.

Das Ehepaar Sellien liest die Neuburger Rundschau seit neun Jahren – eben seit die beiden von Badenwürttemberg nach Bayern gezogen sind. Sie wollten in eine seniorengerechte Wohnanlage und näher zur Tochter. Die Selliens machen regelmäßig beim Retro-Rätsel mit, gewonnen haben sie noch nie. Nun hat sich ihr langer Atem endlich ausgezahlt.

Die 1000 Euro kommen dem Ehepaar sehr gelegen. „Wir haben etliche Kurzurlaube gebucht“, sagt Rosemarie Sellien. Am Wochenende geht es zum Beispiel in den Bayerischen Wald, Ende Juni zur Bundesgartenschau. „Wir werden uns von dem Geld etwas gönnen, mal Essen gehen oder ins Theater.“ Und auch die Kinder und Enkelkinder sollen davon profitieren.

