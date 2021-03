vor 17 Min.

Zuteilung: Warum das Impfzentrum in Neuburg zuletzt Probleme hatte

Plus Seit der Eröffnung des Neuburger Impfzentrums gab es immer wieder Probleme mit der Zuordnung. Warum Landkreisbürger aus dem Norden nach Mühlried fahren mussten.

Von Claudia Stegmann

Es war eine Frage, die seit Eröffnung des Impfzentrums in Neuburg vor knapp drei Wochen immer wieder gestellt wurde: Warum wird in Neuburg so wenig geimpft und warum müssen die meisten Landkreisbürger aus dem Norden nach wie vor nach Mühlried fahren?

Impfzentrum Neuburg: Warum es zuletzt Probleme gab

Seit Mittwoch hat sich die Frage erübrigt, denn das Impfzentrum in der Ostendhalle wird ab sofort genauso bedient wie das in Mühlried. Allerdings können sich die Bürger nicht aussuchen, welches Impfzentrum sie anfahren möchten. Die Zuordnung erfolgt über die Postleitzahl – und dabei ist der kürzeste Weg zum nächstgelegenen Impfzentrum nicht entscheidend.

Die Entscheidung, wer in Neuburg und wer in Mühlried geimpft wird, hängt von der Einwohnerzahl der Gemeinde und den Impfkapazitäten in den beiden Zentren ab. Mühlried hat drei Impfstraßen, Neuburg im Augenblick noch zwei. Aus diesem Grund, so erklärt Kreiskrankenhaus-Sprecherin Stefanie Schmid, mussten auch die Landkreisbürger im Verhältnis 3:2 auf die beiden Impfzentren aufgeteilt werden. Bei rund 100.000 Einwohnern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bedeutet das, dass Mühlried rein rechnerisch 58.000 Einwohner zugeordnet werden und Neuburg 42.000.

Menschen aus Burgheim und Weichering müssen nach Mühlried

In der Konsequenz bedeutet das: Im Neuburger Impfzentrum werden künftig ausschließlich Bürger aus Neuburg, Bergheim, Oberhausen, Rennertshofen und Rohrenfels geimpft. In diesen fünf Kommunen wohnen insgesamt knapp 42.000 Menschen. Alle anderen Gemeinden werden automatisch Mühlried zugeordnet – also auch Burgheim und Weichering, für deren Bewohner es nach Neuburg deutlich kürzer wäre. Doch die beiden Gemeinden passten mit rund 4500 bzw. 2500 Einwohner nicht mehr in das Neuburger Kontingent hinein.

Bei dieser Aufteilung wird es auch bleiben, sollte im April mehr Impfstoff als bislang zur Verfügung stehen und deshalb in Neuburg eine dritte Impfstraße aufgebaut werden. Das liegt an dem Testzentrum, das voraussichtlich ab Mitte März ins Neuburger Impfzentrum integriert werden soll und die Öffnungszeiten einschränkt. „Aus Infektionsschutz-Gründen muss nach dem Testbetrieb am Vormittag eine Reinigung stattfinden, bevor der Impfbetrieb am Nachmittag aufgenommen werden kann.

Öffnungszeiten im Impfzentrum Neuburg limitiert

Deshalb werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Neuburg auf sechs Stunden limitiert sein, während in Mühlried acht Stunden geimpft werden kann“, erklärt Stefanie Schmid. Aus diesem Grund seien trotz geplanter dritter Impfstraße die Kapazitäten in Neuburg nicht ausreichend, um eine 1:1 Aufteilung vorzunehmen. Würde das Kreiskrankenhaus das tun, hätte das zur Folge, dass Bürger aus dem nördlichen Landkreis unverhältnismäßig länger auf einen Termin warten müssten als Bürger im südlichen Teil des Landkreises.

Dass das Neuburger Impfzentrum erst jetzt „in Fahrt“ kommt, liegt nicht am Betreiber, dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, dem BRK oder dem Landratsamt in Neuburg, sondern an der bayernweiten Registrierungssoftware, die unter der Adresse www.impfzentren.bayern seit Ende Januar aktiv ist und in die zunächst nur das Impfzentrum in Mühlried eingespeist worden war. Als nun Mitte Februar das Impfzentrum in Neuburg an den Start ging, konnte nicht ohne Weiteres ein zweites Impfzentrum nachträglich in die Software eingebaut werden. Die Folge: Jeder Landkreisbürger, der sich registrieren ließ, wurde automatisch dem Impfzentrum in Mühlried zugeordnet. Nur wer sich telefonisch registriert hatte und wer infolgedessen auch telefonisch einen Impftermin bekam, konnte in Neuburg geimpft werden, was selbstredend zu einer Ungleichverteilung zwischen den beiden Orten führte.

Impfzentren in Eichstätt sind eine Ausnahme

Das Problem gab es übrigens nicht nur in Neuburg-Schrobenhausen, sondern überall, wo ein zweites Impfzentrum später aufgebaut worden war, wie etwa im Landkreis Donau-Ries.

Eine Ausnahme stellt dagegen der Landkreis Eichstätt dar. Nach den Worten von Diözesan- und Bezirksgeschäftsführer der Malteser im Bistum Eichstätt, Christian Alberter, sind dort beide Einrichtungen in Eichstätt und Lenting gleichermaßen ausgelastet. Das liegt jedoch daran, so erklärt Alberter, dass beide Impfzentren gleichzeitig am 15. Dezember an den Start gingen und deshalb auch beide Impfzentren von Anfang an in die Software eingepflegt werden konnten. „Das war ein reiner Glücksfall“, bewertet er die Situation.

Die Software ist nun aber überarbeitet, sodass bayernweit in allen Landkreisen der Impfort automatisch nach Postleitzahlen zugeordnet wird. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird nun vormittags in Mühlried geimpft und nachmittags in Neuburg. Noch gibt es nicht genügend Impfstoff, als dass durchgehend an allen Tagen beide Impfzentren in Betrieb sein werden, sagt Stefanie Schmid vom Kreiskrankenhaus. Doch das soll sich spätestens im April ändern. Geplant ist dann, dass beide Standorte sieben Tage die Woche geöffnet haben.

