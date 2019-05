21.05.2019

Zuviel Alkohol? Die Caritas klärt auf

Suchtambulanz bei Audi und Continental

Die Caritas-Suchtambulanz Ingolstadt beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche „Alkohol? Weniger ist besser!“ Sie tut dies bei zwei Veranstaltungen unter dem Motto „Kein Alkohol am Arbeitsplatz“: am heutigen Dienstag, 21. Mai, bei Audi vor dem Betriebsrestaurant sowie in einer Werkhalle von 11.30 bis 14.30 Uhr. Und am Mittwoch, 22. Mai, bei Continental am Standort Foyer/Werkschutz von 11 bis 15 Uhr. Die Caritas-Mitarbeiter werden dort verschiedene Angebote machen, wie es in einer Caritas-Mitteilung heißt. Sie werden Eindrücke über das Alkoholproblem durch Rauschbrillen geben und Informationstafeln über Mythen und Fakten zur Problematik sowie stille Diskussionen auf Plakaten ermöglichen. Der Aktionstag soll sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Führungskräfte für einen angemessenen Umgang mit diesen ansprechen. „Es geht nicht nur speziell um das Trinken am Arbeitsplatz, sondern allgemein um den Umgang mit abhängigen Mitarbeitern und den Auswirkungen auf die Arbeit“, erklärt Sandra Stenner, die für die Caritas-Suchtambulanz arbeitet, und informiert. (nr)

Informationen gibt es bei der Caritas-Kreisstelle, Jesuitenstraße 1, in Ingolstadt, unter der Telefonnummer 0841/309300 oder per Mail an suchtambulanz@caritas-ingolstadt.de

