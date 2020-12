10:06 Uhr

Zwei Brüder stören Angler in Eichstätt, der holt mit der Angelrute aus

Ein Angler wollte an der Altmühl in Eichstätt seinem Hobby nachgehen. Doch dann wurde er von zwei Brüdern gestört, woraufhin er mit seiner Angelrute ausholte.

Zwei Brüder im Alter von 18 und 26 Jahren aus Eichstätt und Ingolstadt haben am Sonntagmittag am Herzogsteg in Eichstätt einen Angler absichtlich gestört. Das wollte sich der 37-Jährige aus Neuburg nicht bieten lassen und holte mit seiner Angelrute aus.

Die Brüder wollten den Angler aus Neuburg stören

Der Angler saß laut Polizei gegen 11.35 Uhr an der Altmühl, um dort zu fischen. Einige Meter entfernt stellten sich die beiden Brüder ans Ufer und warfen Steine ins Wasser, um die Fische zu vertreiben. Zunächst kam es zu einem Streit zwischen den Brüdern und dem Angler, dann soll der 37-Jährige nach Polizeiangaben seine Angelrute über den Kopf des 26-Jährigen ausgeworfen haben, wobei dieser getroffen wurde. Eine Verletzung war laut Polizei jedoch nicht zu sehen.

Gegen den Mann aus Neuburg wird wegen versuchter Körperverletzung ermittelt

Den beiden Brüdern wurde von den Beamten ein Platzverweis erteilt. Der 37-Jährige konnte einen gültigen Anglerschein vorweisen. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

