Zwei Jeans aus Sète in Neuburg

Fotokunst von Jean Cassany und Skulpturen von Jean Noel Pelizza aus der Hafenstadt am Mittelmeer. Was die beiden aus Neuburgs Partnerstadt mit ihren Werken bewirken wollen.

Von Ilse Lauber

Die beiden Jeans aus Sète haben nicht nur ihren schönen Vornamen gemeinsam, sie verbindet auch die ganz offensichtliche Liebe zu ihrer Heimatstadt und die Faszination für das Meer: Jean Cassany, früher Optiker von Beruf, nimmt mit seiner Kamera das ästhetisch Schöne, aber auch das Alltägliche in den Fokus und zeichnet aus seinem ganz individuellen Blickwinkel sein Bild von Sète. Jean Noel Pelizza, der als Techniker in verschiedenen Branchen tätig war, nutzt die Materialien, die das Meer an den Strand ausspuckt: Er verwandelt Alltagsgegenstände in Kunst, indem er aus Treibgut wie Holz, Stahl, Eisen und Kupfer Objekte fertigt.

Die Materialien, wie hier Eisen und Stein, findet Jean Noel Pelizza am Strand. Bild: Ilse Lauber

Zu sehen sind die Werke der beiden Künstler aus der Neuburger Partnerstadt seit Sonntag in der Städtischen Galerie im Fürstengang, der sich als ideal erweist für die Kombination aus Flachware auf der einen Seite und Skulpturen vis-à-vis. Zu verdanken ist die neue Ausstellung Bürgermeister Rüdiger Vogt, der vergangenes Jahr den Vorschlag machte, nachdem er Skulpturen von Jean Noel Pelizza in Ausstellungen vor Ort gesehen hatte. In seiner Rede zur Eröffnung am Sonntagmittag freute sich Vogt über die „Bereicherung für die Kulturstadt Neuburg“ durch diesen „Glanzpunkt im Ausstellungsjahr 2019“.

Jean Casany ist schon 85 Jahre und versteht die Ausstellung als Einladung für die Neuburger nach Sète

Der 85-jährige Jean-(Marie) Cassany versteht die Ausstellung auch als Einladung an alle, die Sète noch nicht kennen. Seine Aufnahmen, vorwiegend in Farbe, aber gelegentlich auch in effektvollem Schwarz-Weiß, machen definitiv neugierig auf die 44.000-Einwohner-Stadt, die mit dem See Etang de Thau im Norden und dem Mittelmeer im Süden von viel Wasser umgeben ist. Maritime Motive herrschen dementsprechend auf den stimmungsvollen Fotos vor – sei es das Fischviertel „La Pointe Courte“, das Hafenviertel, der Canal Royal, der alte Friedhof mit Blick aufs Meer oder Segelschiffe, oder die „Escale à Sète“, das „Fest der maritimen Traditionen“, das alle zwei Jahre an Ostern stattfindet und hunderttausende Besucher anzieht. Nicht fehlen durften natürlich Fotos des Sèter Fischerstechens, übrigens ein riesen Event, das 1666 anlässlich der Feier zur Gründung des Hafens zum ersten Mal stattfand und inzwischen sechs Tage lang Besucher von nah und fern anzieht.

Einen Fischerstecher hat auch Jean Noel Pelizza im Repertoire, allerdings einen aus Treibholz und Kupfer. Seine Materialien findet der 72-Jährige bei seinen Spaziergängen am Meer und so recycelt er „Wertvolles und nicht so Wertvolles“ zu Objekten, gibt alltäglichen Dingen neues Leben. Zu diesem Recyclingansatz passte auch der Appell des Künstlers in seiner kurzen Rede bei der Vernissage: „Lasst uns unseren schönen Planeten schützen!“ Viele seiner aufs Wesentliche abstrahierten Skulpturen haben ebenfalls einen Bezug zum Meer, nicht nur in puncto Provenienz: „Wal am Horizont“, „Pinguin“, „Fliegender Fisch“ oder „Flamingo“ hat er seine Objekte genannt oder aber augenzwinkernd „Brasilianerinnen auf dem Karneval in Rio“: Ein schwungvoll spiralförmig gedrehter Körper aus Kupfer, wärmeisoliert oder aber total nackig, gekrönt von einem Kopfschmuck aus Draht – und schon hört man im Geiste Sambamusik.

Die Ausstellung „Sète“ in der Städtischen Galerie im Fürstengang ist bis zum 7. Juli donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Fronleichnam von 11 bis 19 Uhr geöffnet.