02.05.2019

Zwei Linden werden für eine Weide gepflanzt

Zudem wird „An der Bleiche“ wieder die umstrittene Ruhebank aufgestellt

Ein Streitobjekt kommt bald zurück in Rennertshofen. Wie berichtet, verschwand „An der Bleiche“ eine marode Weide und mit ihr auch die dort aufgestellte Ruhebank. Am Montag hat nun der Marktausschuss der Marktgemeinde beschlossen, dass für die gefällte Weide zwei Linden gepflanzt werden sollen. Und zwar links und rechts vom Standort des Bankerls, die auch wieder aufgestellt wird.

Die Bank ist ein Zankapfel und sorgt immer wieder für Streit zwischen der Gruppe, die sich dort regelmäßig trifft, und den direkten Anwohnern. Denen sind diese Treffen nämlich zu laut. Der Marktausschuss hat sich wieder für den alten Standort entschieden, da von dort der Blick in die Lederergasse möglich ist.

Weihnachtsbeleuchtung und Neujahrsempfang Soll die Marktstraße in Rennertshofen während der Weihnachtszeit im Adventsglanz erstrahlen? Ja, findet der Marktausschuss und beauftragte die Verwaltung, ein Konzept für eine solche Weihnachtsbeleuchtung zu erstellen. Die wird nun erarbeiten und eruiert, was technisch mit den vorhandenen Anschlüssen möglich ist. Auch der Gewerbeverband soll mit ins Boot geholt werden. Ebenfalls ein Konzept wird für einen möglichen Neujahrsempfang ausgearbeitet. Den gibt es nämlich bisher in Rennertshofen noch nicht. Vorher aber müssen einige Fragen beantwortet werden. Wo und in welcher Form soll ein Neujahrsempfang stattfinden? Wer soll eingeladen werden? Könnte man einen solchen Empfang mit der Pfarrei zusammen gestalten? Und wäre dabei ein Willkommen für Neubürger möglich? All diese und noch mehr Fragen wird die Verwaltung klären und Möglichkeiten für einen Neujahrsempfang in Rennertshofen erarbeiten.

Markttreff nur für Vereine Bürgermeister Georg Hirschbeck sah sich am Montag veranlasst, die Mitglieder des Marktausschusses noch einmal auf die Nutzung des Markttreffs hinzuweisen. Dieser soll keine Konkurrenz für die örtliche Gastronomie sein. Deshalb gelte laut Hausordnung: Der Markttreff steht nur ortsansässigen Vereinen und Gruppen zur Verfügung.

Rasenmäher für die Landespflege Der Verein für Gartenbau und Landespflege Bertoldsheim hat die Gemeinde um einen Zuschuss für die Anschaffung eines zweiten Aufsitzmähers gebeten. Und den bekommt der Verein auch. Der Marktausschuss sprach sich für die Übernahme der Gesamtkosten aus. Schließlich mache der Verein ehrenamtlich viel für das Ortsbild und entlaste damit die Gemeinde. Nun muss der Verein drei Kostenangebote einholen. Das günstigste wird dann zu 100 Prozent von der Gemeinde bezuschusst. (mad)

