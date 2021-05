Zwei Messen von Johann Simon Mayr

Simon-Mayr-Chor bringt neue CD heraus

Der Komponist Johann Simon Mayr ist vor 175 Jahren im italienischen Bergamo gestorben. Berühmtheit in ganz Europa erlangte er vor allem als „Vater der italienischen Oper“. Geboren wurde er allerdings in der Region Ingolstadt. Er hinterließ nicht nur Opernkompositionen – Mayr war auch, geprägt von seinem Vater, als Kirchenmusiker seit jungen Jahren tätig und bekleidete in Italien von 1802 an die Kapellmeisterstelle an der Kirche Santa Maria Maggiore in Bergamo.

Aus seinem reichen Schaffen hat Franz Hauk bereits viele seiner Werke, die handschriftlich in den Archiven schlummern, rekonstruieren können und zusammen mit dem Simon-Mayr-Chor & Ensemble als Veranstalter zum Leben erweckt und aufgeführt. Gerade in dieser konzertfreien Pandemiesituation dürfen sich alle Mayr- und Klassikfans über eine CD-Neuerscheinung mit Messkompositionen von Johann Simon Mayr freuen. Die Aufnahme entstand in der Ingolstädter Asamkirche Maria de Victoria. (nr)

Die CD „Messa di Gloria in E minor und Messa di Gloria in F minor“ ist im Fachhandel erhältlich.